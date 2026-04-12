Галактионов об игре «Локо» с «Махачкалой»: «Безобразное качество, и движение, и работа с мячом, мысль – все нужно ускорять. Хорошо, что этот матч свели вничью»
Галактионов об игре «Локо» в матче с «Махачкалой»: безобразное качество.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов остался недоволен игрой команды в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ.
«Игрой недоволен, безобразное качество. И движение, и работа с мячом, мысль – все это нам нужно ускорять. В последние 15-20 минут мы создали необходимое давление. Хорошо, что этот матч свели вничью.
Справедливости ради стоит сказать, что у Александра Руденко, Зелимхана Бакаева, Николая Комличенко были моменты, чтобы увеличивать счет. Но именно по содержанию игры должны быть гораздо лучше.
Соперник играл организованно, большим количеством футболистов оборонялся и не давал нам пространства, чтобы разбежаться. В этом плане «Динамо» нужно отдать должное», – сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Мяч катится из центра, на фланг. Вратарь в этих эпизодах в 9 из 10 случаев смещается не только в площади ворот, но и выходит на мяч. Ближний угол - пустой. Зачем тут вообще удар внутренней стороной. Ну для чего-то же нужны были эти 15 лет профессиональных тренировок, елки-палки.