Галактионов об игре «Локо» с «Махачкалой»: «Безобразное качество, и движение, и работа с мячом, мысль – все нужно ускорять. Хорошо, что этот матч свели вничью»

Галактионов об игре «Локо» в матче с «Махачкалой»: безобразное качество.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов остался недоволен игрой команды в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ .

«Игрой недоволен, безобразное качество. И движение, и работа с мячом, мысль – все это нам нужно ускорять. В последние 15-20 минут мы создали необходимое давление. Хорошо, что этот матч свели вничью.

Справедливости ради стоит сказать, что у Александра Руденко, Зелимхана Бакаева , Николая Комличенко были моменты, чтобы увеличивать счет. Но именно по содержанию игры должны быть гораздо лучше.

Соперник играл организованно, большим количеством футболистов оборонялся и не давал нам пространства, чтобы разбежаться. В этом плане «Динамо» нужно отдать должное», – сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».