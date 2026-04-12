  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Галактионов об игре «Локо» с «Махачкалой»: «Безобразное качество, и движение, и работа с мячом, мысль – все нужно ускорять. Хорошо, что этот матч свели вничью»
19

Галактионов об игре «Локо» с «Махачкалой»: «Безобразное качество, и движение, и работа с мячом, мысль – все нужно ускорять. Хорошо, что этот матч свели вничью»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов остался недоволен игрой команды в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ

«Игрой недоволен, безобразное качество. И движение, и работа с мячом, мысль – все это нам нужно ускорять. В последние 15-20 минут мы создали необходимое давление. Хорошо, что этот матч свели вничью.

Справедливости ради стоит сказать, что у Александра Руденко, Зелимхана Бакаева, Николая Комличенко были моменты, чтобы увеличивать счет. Но именно по содержанию игры должны быть гораздо лучше.

Соперник играл организованно, большим количеством футболистов оборонялся и не давал нам пространства, чтобы разбежаться. В этом плане «Динамо» нужно отдать должное», – сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoЛокомотив
logoАлександр Руденко 1999
logoНиколай Комличенко
logoЗелимхан Бакаев
logoМихаил Галактионов
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Без Воробьёва атака Локо никакая. Комличенко это вольник или классик, но точно не нападающий. Как кстати и ушедший Сулейманов.
К большому сожалению, уже не первая весна такая... Совпадение?
Ответ Ромарио163
У Локо состав не для борьбы за медали, так что всё по делу.
Ответ Amalfitano
Но всяко лучше, чем у стесняющихся материться дагов.
Зелимхану тридцатник летом. А он до сих пор межуется, сомневается и зажимается, как начинающий мальчишка. Ну вот что это был за удар? Что за "решение"? Ну как, елки-палки?
Мяч катится из центра, на фланг. Вратарь в этих эпизодах в 9 из 10 случаев смещается не только в площади ворот, но и выходит на мяч. Ближний угол - пустой. Зачем тут вообще удар внутренней стороной. Ну для чего-то же нужны были эти 15 лет профессиональных тренировок, елки-палки.
Смотришь на Сарвели, Салтыкова и уже не удивляешься, но сегодня к ним охотно присоединились и другие… медленно, невпопад, брака вагон. Хорошо, что Галактикос, не стал обмазываться и сказал, как есть
Есть смысл в записи глянуть игру?
Ответ Роман Грожан
Если только на x3 перемотке
Ответ Роман Грожан
Минут 15 в концовке если только)
Договорились на ничью ,кроме ЦСКА.
В том, что игроки выходят и вяло катают мяч, полностью вина тренера. Они должны выходить уже заряженными!! Даже в перерыве тренер их не зарядил на более активную игру. Только после пропущенного гола, когда запахло жареным, они забегали. Хотя к этому моменту они явно были не свежее, чем в начале матча. Получается они могли так играть с самого начала матча но не играли. С кого спрос? С тренера, не?? Надоело слушать его отмазки, если честно.
как приятно читать такое
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Гаджиев об интервью Евсеева после «Локо»: «Уже меньше нецензурных слов, прогресс есть. Для Дагестана это нонсенс, большая часть населения религиозна, мат запрещен»
12 апреля, 18:59Видео
«Краснодар» сохранил лидерство и отрыв от «Зенита» в 1 очко за 6 туров до конца сезона
12 апреля, 18:40
Галактионов об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Если будет конкретика от большого клуба – всестороннее развитие игрока должно быть в приоритете. Пока это слух – смысл мусолить?»
12 апреля, 17:52
