  • Семак о судействе: «Красной не было абсолютно, как можно высосать ее – непонятно. Я спросил у судьи: «Где последовательность в трактовках Мажича?» Он отвечает: «Я не слушаю Мажича»
Сергей Семак раскритиковал работу бригады Сергея Карасева на матче «Зенит» – «Краснодар» (1:1).

«Жалко, что трактовки и судья испортили игру. Игра же хорошая с точки зрения накала была.

На мой взгляд, красной карточки не было абсолютно. Педро играл в мяч, уходил от столкновения. Как можно высосать эту красную карточку, мне непонятно. Привыкли. Трактовки… очень-очень сложные.

Может быть, кто-то может объяснить? Когда с «Динамо» Соболеву играют в лицо и нет пенальти – это правильное решение. Когда со «Спартаком» коснулись лица – это пенальти, и это правильное решение. Я этого не понимаю. Не только я, но и многие тренеры.

Мало того, я спросил у судьи: «Скажите, пожалуйста, где последовательность в том, как Мажич трактует моменты?» Он отвечает: «Я не слушаю, что говорит Мажич. Сужу то, что вижу».

Такие дела у нас в судейском корпусе. Хотелось бы больше говорить про игру, но судейство, конечно… Очень хочется, чтобы наши футбольные руководители внесли ясность в этом вопросе.

Если бы не удаление, посмотрели бы еще 25 или 30 минут хорошего футбола», – передает слова главного тренера «Зенита» корреспондент Спортса” Любовь Курчавова.

Карасев объяснил удаление Педро в игре с «Краснодаром»: «Серьезное нарушение правил игры. Открытая стопа, высокий контакт»

Я не слушаю Мажича, Я слушаю рок! Сказал Карась
Ответ Ромарио163
Rock You Like A Hurricane
Ответ Ромарио163
Это, конечно, приговор от Карасёва, что творится в судействе у нас. Не слушать главного ответственного по судейству судье. Жесть.
Семак где игра в последние три года
Ее и в следующем не будет. Готовься.
Надо немножко подождать
Сдал Карася.
Комментарий удален модератором
Семак - один из самых уважаемых людей в российском футболе для всех, кроме секты Борзыкина.
И хотя я считаю, что он уже третий сезон тянет Зенит вниз, настолько положительных людей в российском футболе по пальцам руки пересчитать. Тихонов, Семин.. и не знаю даже кто еще.
Ну т.е. в тот момент когда один игрок Карасьнодара завалил другого на бровке, а карась дал фол Зениту, никто не задумался до чего он до судится? А после фразы «Олегыч дай мне поработать!» сомнения тоже не закрались?
Да, комичный был момент) Но тут вопросы к боковому.
Олегыч, дай мне отработать)
Ну и зачем такой руководитель, которого не слушают подчиненные. Он еще и разбирает моменты до ЭСК, что вообще странно
Или по другому: зачем такие подчинённые?
Для таблички в петушиной газете про судейский заговор против Зенита
Ну тут Семак прав. За что тут красная? Полный бред. ВАР вводили, чтобы улучшить судейство. В результате стало только хуже. Даже интересно послушать как это будут оправдывать. Федотов уже начал.
Авторитетнейший Бобров в спортэкспрессе тоже уже похвалил карася
красная,не красная ,игры нет ⛔,оправдания
Сергей Богданыч, а Зенит почему 1 гол забил и думал что этого хватит? Такой веганский футбол последние 2 года, что странно валить на судью всё.
Странное заявление : - после забитого мяча Зенит продолжал атаковать, пока владел мячом а не садился, как это не раз бывало;
-эта "статья" это лишь выдержка из послематчевого интервью. Как можно на её основе говорить, что он "валит всё на судью"?
Я не слушаю Мажича, я слушаю Iron Maiden
Судя по внешнему виду Карася,поздний Tiamat ;))
Трушечкин зато молодец, сразу разобрался в эпизоде,сказав, что ничего серьёзного там не было, респект
Так там и не было ничего
Он кричал что там вообще фола не было
А вот помнится когда Перейра чуть Оздоева не сломал в Краснодаре там даже жёлтой не было от рокера) Ну это так , вспомнилось сходу , что называется.
А еще Вендел, как брыкался вспомните на Зобнина.
