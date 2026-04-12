Семак о судействе: «Красной не было абсолютно, как можно высосать ее – непонятно. Я спросил у судьи: «Где последовательность в трактовках Мажича?» Он отвечает: «Я не слушаю Мажича»

Семак о судействе: красной не было абсолютно, непонятно, как ее высосали.

Сергей Семак раскритиковал работу бригады Сергея Карасева на матче «Зенит» – «Краснодар » (1:1).

«Жалко, что трактовки и судья испортили игру. Игра же хорошая с точки зрения накала была.

На мой взгляд, красной карточки не было абсолютно. Педро играл в мяч, уходил от столкновения. Как можно высосать эту красную карточку, мне непонятно. Привыкли. Трактовки… очень-очень сложные.

Может быть, кто-то может объяснить? Когда с «Динамо» Соболеву играют в лицо и нет пенальти – это правильное решение. Когда со «Спартаком» коснулись лица – это пенальти, и это правильное решение. Я этого не понимаю. Не только я, но и многие тренеры.

Мало того, я спросил у судьи: «Скажите, пожалуйста, где последовательность в том, как Мажич трактует моменты?» Он отвечает: «Я не слушаю, что говорит Мажич. Сужу то, что вижу».

Такие дела у нас в судейском корпусе. Хотелось бы больше говорить про игру, но судейство, конечно… Очень хочется, чтобы наши футбольные руководители внесли ясность в этом вопросе.

Если бы не удаление, посмотрели бы еще 25 или 30 минут хорошего футбола», – передает слова главного тренера «Зенита » корреспондент Спортса” Любовь Курчавова.

Карасев объяснил удаление Педро в игре с «Краснодаром»: «Серьезное нарушение правил игры. Открытая стопа, высокий контакт»