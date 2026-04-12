У Соболева один заблокированный удар и желтая в матче с «Краснодаром». Форвард «Зенита» забивал в 4 предыдущих матчах РПЛ подряд

Нападающий «Зенита» Александр Соболев лишь один раз пробил по воротам в матче с «Краснодаром ».

Встреча 24-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. Соболев отыграл полный матч, не отметившись результативными действиями

Единственный раз за матч Соболев пробил по воротам «Краснодара» на 56-й минуте – его удар из-за пределов штрафной площади заблокировал Диего Коста .

В добавленное ко второму тайму время Соболев получил желтую карточку за провокацию полузащитника «Краснодара» Дугласа Аугусто – форвард «Зенита » передразнил симуляцию соперника, начав прыгать на одной ноге.

Ранее Соболев забивал в каждом из 4 предыдущих туров РПЛ – всего на его счету 7 голов в 22 матчах.