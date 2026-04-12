  • У Соболева один заблокированный удар и желтая в матче с «Краснодаром». Форвард «Зенита» забивал в 4 предыдущих матчах РПЛ подряд
У Соболева один заблокированный удар и желтая в матче с «Краснодаром». Форвард «Зенита» забивал в 4 предыдущих матчах РПЛ подряд

Нападающий «Зенита» Александр Соболев лишь один раз пробил по воротам в матче с «Краснодаром».

Встреча 24-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. Соболев отыграл полный матч, не отметившись результативными действиями

Единственный раз за матч Соболев пробил по воротам «Краснодара» на 56-й минуте – его удар из-за пределов штрафной площади заблокировал Диего Коста.

В добавленное ко второму тайму время Соболев получил желтую карточку за провокацию полузащитника «Краснодара» Дугласа Аугусто – форвард «Зенита» передразнил симуляцию соперника, начав прыгать на одной ноге.

Ранее Соболев забивал в каждом из 4 предыдущих туров РПЛ – всего на его счету 7 голов в 22 матчах. Подробную статистику нападающего можно найти здесь.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5896 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
А сколько прыжков на одной ноге на 95й? Почему их не посчитали??!?!
Ответ bevooch
Вода в ухо попала 🤣
И один шутовской номер
Мальчик Саша опять становится хорошим. Правда, не менее тупым. Это не меняется.
Ответ Evgen Vynokurov
Хорош🤣🤣🤣👍🏻
Ответ Evgen Vynokurov
Цикл мальчика Саши
И они на матч тв на полном серьёзе говорили о противостоянии Кордобы и Соболева)
Ахаххаха
При всем, что Кордоба не нравится своими провокациями, но как футболист он сильнее, гораздо интереснее Соболева. Дельфин даже бегает смешно, в подмётки не годится Кордобе
Ответ Dr_horrible
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Кордоба футболист,Санька клоун,зенит-ПРФ)
Соболев конченый. Не знаю, почему так гонят на Кордбобу, учитывая как на нем висят, иногда в плкюест его эмоции вполне обоснован. Но поведение это водопловающего упчря, это нечто! А, и да, ЗПРФ
Ответ KalashnikovSV
Не, Кордоба тоже достаточно мерзкий. Но он хотя бы играет хорошо. А у этого гонора, будто один из лидеров команды.
Неполная статистика.Среди игроков,которые перемещались на одной ноге, у Соболева лучшие показатели в этом матче.
Это футбольный клоун а не игрок
письку не потрогал на поле,уже хорошо
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Продолжайте вести свою статистику
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Не расстраивайся, может в следующий раз тебе повезет.
Весь матч бросались в глаза только его падения. К перерыву у него одного вся футболка была в грязи, как у свиньи. Либо у дельфина координация нарушена, либо хроническая "болезнь" под названием "симулятизмус провокациум".
Бест оф де бест йопти
