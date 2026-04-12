Федотов об удалении Педро: «Он находился лицом к мячу, Сперцян пытался ударить сбоку. В контакте виноват Педро, ключевое – место попадания»

Федотов об удалении Педро за фол на Сперцяне: игрок «Зенита» виноват в контакте.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об удалении Педро в матче с «Краснодаром» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

На 76-й минуте хавбек «Зенита », пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка полузащитник «Краснодара » упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра повтора показал Педро прямую красную карточку .

«Карасев должен был сам принимать решение, потому что находился в открытой позиции. С его ракурса это как минимум желтая карточка. Понятно, на повторе он уже увидел, что это красная.

Педро ответственен за весь эпизод. Если бы контакт был не так высоко и удар пришелся, к примеру, в голеностоп, ВАР бы не вмешался, мы бы говорили о желтой.

Но тут вышло иначе. Педро находился лицом к мячу, в то время как Сперцян пытался ударить сбоку. Соответственно, в контакте виноват Педро . Он пытался подсогнуть ногу, но уже было поздно – произошла накладка шипами. Ключевое здесь – место попадания», – сказал Федотов.