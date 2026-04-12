Федотов об удалении Педро: «Он находился лицом к мячу, Сперцян пытался ударить сбоку. В контакте виноват Педро, ключевое – место попадания»
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об удалении Педро в матче с «Краснодаром» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ.
На 76-й минуте хавбек «Зенита», пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка полузащитник «Краснодара» упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра повтора показал Педро прямую красную карточку.
«Карасев должен был сам принимать решение, потому что находился в открытой позиции. С его ракурса это как минимум желтая карточка. Понятно, на повторе он уже увидел, что это красная.
Педро ответственен за весь эпизод. Если бы контакт был не так высоко и удар пришелся, к примеру, в голеностоп, ВАР бы не вмешался, мы бы говорили о желтой.
Но тут вышло иначе. Педро находился лицом к мячу, в то время как Сперцян пытался ударить сбоку. Соответственно, в контакте виноват Педро. Он пытался подсогнуть ногу, но уже было поздно – произошла накладка шипами. Ключевое здесь – место попадания», – сказал Федотов.
И судя по стопкадру, контакт с голеностопом. А не со стопой.
Он сам понимает, что говорит?