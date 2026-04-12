  • Федотов об удалении Педро: «Он находился лицом к мячу, Сперцян пытался ударить сбоку. В контакте виноват Педро, ключевое – место попадания»
Федотов об удалении Педро за фол на Сперцяне: игрок «Зенита» виноват в контакте.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об удалении Педро в матче с «Краснодаром» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ. 

На 76-й минуте хавбек «Зенита», пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка полузащитник «Краснодара» упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра повтора показал Педро прямую красную карточку

«Карасев должен был сам принимать решение, потому что находился в открытой позиции. С его ракурса это как минимум желтая карточка. Понятно, на повторе он уже увидел, что это красная.

Педро ответственен за весь эпизод. Если бы контакт был не так высоко и удар пришелся, к примеру, в голеностоп, ВАР бы не вмешался, мы бы говорили о желтой.

Но тут вышло иначе. Педро находился лицом к мячу, в то время как Сперцян пытался ударить сбоку. Соответственно, в контакте виноват Педро. Он пытался подсогнуть ногу, но уже было поздно – произошла накладка шипами. Ключевое здесь – место попадания», – сказал Федотов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Кто-то понял в чем виноват Педро?
Ответ Petr Ivanov
В том, что вышел на поле.
Ответ Petr Ivanov
Виноват что его ударили по ноге )
Бред сумасшедшего или ангажированного
Я поняла. Неправ всегда тот, кто находится лицом к мячу, а не подкрадывается сбоку.
Ответ Катя СПб
Комментарий скрыт
Ответ Captain_Noname
Комментарий скрыт
Ты похож на первоклассника, который не понимает как это кто-то понимает лучше него.
А Федотов эпизод вообще видел? Или по написанному шпарит?
Ответ Kassster
По оплаченному
Ответ K@l@bok
🤦🏻
Вообще охренели с такими разъяснениями. Педро пытался сыграть в мяч. Сперцян зарядил со всей дури ему в стопу, вообще без мяча. Что должен был в моменте сделать Педро? Если б он успел вывернуть стопу, то это Эдик своим ударом мог ему кость сломать. С применением ВАР судьи вообще перестали адекватно оценивать игровые эпизоды.
"Если зазевавшийся соперник на мгновение показал тебе свою подошву, со всей силы бей по ней своей ногой. Тебе за это ничего не будет, а соперника удалят" (с) Федотов
Ответ bilimbann
правильно, не давай повод ничего не будет...
Ответ </c/>
Не давай повод - это носи фамилию Сперцян?
Человек, судя по всему, по стоп кадру выводы делает) на спортсе же видео не выкладывают!
Если бы данный персонаж сказал, что Педро разогнул ногу перед контактом, то ещё были бы вопросы, но он сам говорит, что Малыш подсогнул, т. е., удара не наносил, от контакта уходил. Ему сбоку прилетает нога Сперцяна, где нарушение?
И судя по стопкадру, контакт с голеностопом. А не со стопой.
Он сам понимает, что говорит?
Вся мерзость повылазила, Пашку кукуяна еще спросите и Казарцева. Если Эдик подкрался сбоку и пробил по воздуху, мог ли Педро его в момент удара вообще не видеть? А когда увидел клешню попытался убрать ногу?
Ключевой момент в том что бил Сперцян, в согнутую ногу Педро
«Педро первым сыграл в мяч до того, как вообще появилась нога Сперцяна. Очень странная красная карточка». Чепурин об удалении хавбека «Зенита»
12 апреля, 18:45Фото
Карасев объяснил удаление Педро в игре с «Краснодаром»: «Серьезное нарушение правил игры. Открытая стопа, высокий контакт»
12 апреля, 18:27
