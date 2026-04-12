Гаджиев об интервью Евсеева после «Локо»: «Уже меньше нецензурных слов, прогресс есть. Для Дагестана это нонсенс, большая часть населения религиозна, мат запрещен»

Гаджиев об интервью Евсеева: уже меньше нецензурных слов, прогресс есть.

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев пошутил по поводу очередного нецензурного интервью главного тренера команды Вадима Евсеева.

Сегодня после матча с «Локомотивом» (1:1) Евсеев заявил : «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####».

Ранее на этой неделе КДК оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд во время интервью после матча с «Балтикой» (2:1).



«Привычка – вторая натура. Видите, уже меньше нецензурных слов, прогресс есть.

Мы живем в обществе, где мат – это не ругательство, а разговорная речь, но, конечно, это его не оправдывает. От этого нужно отходить.

Для Дагестана это вообще нонсенс. Значительная часть населения религиозна, мат категорически запрещен. Думаю, в этот раз штраф будет автоматическим», – сказал Гаджиев.