  • Гаджиев об интервью Евсеева после «Локо»: «Уже меньше нецензурных слов, прогресс есть. Для Дагестана это нонсенс, большая часть населения религиозна, мат запрещен»
Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев пошутил по поводу очередного нецензурного интервью главного тренера команды Вадима Евсеева. 

Сегодня после матча с «Локомотивом» (1:1) Евсеев заявил: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####». 

Ранее на этой неделе КДК оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд во время интервью после матча с «Балтикой» (2:1).

«Привычка – вторая натура. Видите, уже меньше нецензурных слов, прогресс есть.

Мы живем в обществе, где мат – это не ругательство, а разговорная речь, но, конечно, это его не оправдывает. От этого нужно отходить.

Для Дагестана это вообще нонсенс. Значительная часть населения религиозна, мат категорически запрещен. Думаю, в этот раз штраф будет автоматическим», – сказал Гаджиев.

Ахах, нонсенс говорит)) работал я на складе с представителями данной культуры, в каждом предложении чья-то мама или рот были сексуально удовлетворены))
Ответ Александр Ильин
Но ты же не в Дагестане работал .... Это просто дикие некультурные представители Дагестана, которых выгнали в российские регионы ... Наверно )
Ответ Александр Ильин
Жаль ,что ты со мной не работал. Я когда в Москве на собеседовании был ,у меня спросили: а ты точно из Дагестана? ) потому как я без запинки говорил по испански. Причём тут нация. Воспитание должно быть. В моём кругу общения нет таких агрессоров , которые ведут себя неподобающе.
Гаджиев видимо живёт в каком-то альтернативном Дагестане, где сплошь порядочные верующие люди, строго соблюдающие каноны ислама. Потому что большинство реальных дагестанцев без слова на букву Б не могут построить предложение, а уж если возник мало-мальский конфликт, то там поток мата будет не остановить, более того у них встречаются такие словосочетания, которых я больше ни у кого не слышал.
Ответ Great Again
Комментарий скрыт
Я сам из Дагестана но что то этого не видно.
Ответ kokorin91
Саша, большие сомнения, что ты из Дагестана
Ответ hazowsky
в смысле, он туда переходил на полтора месяца
Как человек, ежедневно общающийся с представителями разных групп этнических мусульман, в том числе и с дагестанцами, могу с уверенностью сказать, что на фоне их Вадим Евсеев ругается на уровне первоклассника
Ответ Yakub_Yar
На их фоне он изъясняется языком Толстого в Войне и Мире
Ответ Primary Creature
Вы имеете ввиду - на французском?🧐
Религиозные они... Гаджиев вообще видел, как они себя в европейской части России ведут?
Ответ Ромарио163
так там Аллах не видит
Ответ Ромарио163
Ну контингент который едет в Москву работать в Пятёрочке чуть отличается от основного населения , и не в лучшую сторону .
И даже если люди между собой могут себе позволить общаться с матом , это не означает что на камеру так разговаривать нормально.
Ты бы нормально воспринял если увидел выступление Путина в стиле Вадика Евсеева ?
Кавказцы матерятся больше всех в России, если быть до конца честным.
Ответ Дмитрий Грозев
Не ври . В Дагестане, в общественных местах , ты мат редко услышишь .
Ответ Гусейн Магомедрасулов
а в остальных регионах в ОБЩЕСТВЕННЫХ местах прямо-таки мат на мате стоит?))
скиньте видосик где гаджиев матерится, думаю не трудно это

моральный камертон
Ответ Роман Грожан
https://www.sports.ru/football/blogs/224969.html
Думаю, стучал со словами"Сим-сим, откройся"
Ответ Роман Грожан
Если не трудно скинь . Пока что ты фуфлыжник с плюсиками
Евсеев конечно разговаривает как двенадцатилетние девочки в моем дворе
Ну да, мат запрещен, сказочник
Но почему у Дагестанцев вне вашего региона мат и не только разрешен?
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Ответ Гусейн Магомедрасулов
аа так это кто то опять виноват но не они сами))
