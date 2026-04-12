Гаджиев об интервью Евсеева после «Локо»: «Уже меньше нецензурных слов, прогресс есть. Для Дагестана это нонсенс, большая часть населения религиозна, мат запрещен»
Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев пошутил по поводу очередного нецензурного интервью главного тренера команды Вадима Евсеева.
Сегодня после матча с «Локомотивом» (1:1) Евсеев заявил: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####».
Ранее на этой неделе КДК оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд во время интервью после матча с «Балтикой» (2:1).
«Привычка – вторая натура. Видите, уже меньше нецензурных слов, прогресс есть.
Мы живем в обществе, где мат – это не ругательство, а разговорная речь, но, конечно, это его не оправдывает. От этого нужно отходить.
Для Дагестана это вообще нонсенс. Значительная часть населения религиозна, мат категорически запрещен. Думаю, в этот раз штраф будет автоматическим», – сказал Гаджиев.
И даже если люди между собой могут себе позволить общаться с матом , это не означает что на камеру так разговаривать нормально.
Ты бы нормально воспринял если увидел выступление Путина в стиле Вадика Евсеева ?
