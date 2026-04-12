Мусаев после 1:1: «После гола «Краснодара» игра перевернулась, могли забрать победу. Было видно, что «Зенит» играет на пределе, но в целом все закономерно, думаю»

Мусаев после 1:1 с «Зенитом»: вся борьба еще впереди.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после ничьей с «Зенитом» на выезде в 24-м туре Мир РПЛ (1:1).

– В целом, если говорить, наверное, по созданным шансам, матч ничейный, и я думаю, что в концовке было два отличных шанса, чтобы вырвать победу. Но, думаю, в целом все закономерно, и вся борьба еще впереди.

– После удаления была задача дожать «Зенит» и выиграть или не пропустить? Показалось, что это двоякая история с заменами и со всем.

– Почему? Вы видели, что все замены были направлены на атаку, выпустили двух свежих фланговых нападающих, правого защитника, но там это больше по лимиту было нужно. Поэтому хотели выиграть, конечно.

– То есть мысль была выиграть?

– Ну конечно.

– Что в перерыве сказали, когда поначалу игра не складывалась, с учетом того, что вы насытили среднюю линию, но все же «Зенит» временами действовал интереснее в первом тайме?

– Было видно, что «Зенит» играет на пределе – показали очень хорошее движение, давление, забили гол. Но у нас тоже были моменты, и я понимаю, что нам нужно быть терпеливее, более дисциплинированными, и во втором тайме так и получилось – момент появился, забили, и потом игра перевернулась – удаление, могли забрать победу.

– Психологически насколько вам было сложно настроить подопечных сегодня, с учетом того, что в первом круге у себя дома проиграли, и вообще игра с «Зенитом» здесь не всегда получалась?

– В первом круге игра была хорошего качества, там, я считаю, мы не по делу проиграли – при счете 0:0 было 2-3 отличных шанса. Поэтому, если есть хорошая игра, правильное отношение, нет проблем – это было главное в первой игре. Понимали, что здесь нужно играть за чемпионство – первое и второе место, полный стадион, поэтому настраивать особо никого не нужно было.

– Если бы вам перед игрой сказали, что вы сыграете 1:1 с «Зенитом» и расстанетесь при своих, вы бы согласились?

– Если не лукавить, то, наверное, да, – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Кто выиграет Лигу чемпионов?5894 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Да, был момент, когда могли забить после удаления Педро, но было очевидно , что «Краснодар» приехал за ничьей, даже играя в большинстве.
Храни Вас Господь и Светлой Пасхи !
Игра перевернулась после удаления
Не перевернулось, там такой же случайный момент организовался, как и с голом, кварснодара не было на поле....
Как будто Зенит показал футбол уровня Баварии. Для Краснодара-то вполне нормально так сыграть на выезде и ничья - хороший результат, а вот петербуржцы совсем облажались
Странно, что Краснодар за победой не пошел основательно после удаления, т.к победа значительно приблизила б к титулу.
Не зенитовцам это говорить. С Махачкалой и левой пенкой играете на удержание
Что значит на пределе??
Зенит довольно много атаковал вдесятером.
На пределе, это если бы они не вылезали из своей штрафной и лупили тупо на вынос.
В прямоте Мусаеву не откажешь.
Он бредит?
Джованни так хотел победу, что от своих ворот хотел через центр замениться, ага
Ну там была одна большая затяжная атака после удаления, когда могли забивать второй.
А так, в большинстве удерживали ничью, если уж совсем честными быть. Такое.
Да, перетерпели нас. Похоже, Мусаев прогрессирует, как тренер.
Если посмотреть на статистику ударов, на кол-во созданных острых моментов, то Краснодар переиграл Зенит. Зениту в заслугу можно отметить лишь больше подходов к воротам Краснодара. Краснодар был острее.
Материалы по теме
Семак про 1:1 с «Краснодаром»: «Зенит» играл по результату во 2-м тайме, но невнимательно сыграли на подборе в эпизоде с пропущенным, удаление испортило ход игры. Футбол – игра ошибок»
12 апреля, 18:55Видео
У «Зенита» 4 победы, ничья и поражение в 6 матчах РПЛ после рестарта – сегодня 1:1 с «Краснодаром», от которого отстают на одно очко
12 апреля, 18:46
«Педро первым сыграл в мяч до того, как вообще появилась нога Сперцяна. Очень странная красная карточка». Чепурин об удалении хавбека «Зенита»
12 апреля, 18:45Фото
