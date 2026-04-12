Мусаев после 1:1: «После гола «Краснодара» игра перевернулась, могли забрать победу. Было видно, что «Зенит» играет на пределе, но в целом все закономерно, думаю»

Мусаев после 1:1 с «Зенитом»: вся борьба еще впереди.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев высказался после ничьей с «Зенитом» на выезде в 24-м туре Мир РПЛ (1:1).

– В целом, если говорить, наверное, по созданным шансам, матч ничейный, и я думаю, что в концовке было два отличных шанса, чтобы вырвать победу. Но, думаю, в целом все закономерно, и вся борьба еще впереди.

– После удаления была задача дожать «Зенит» и выиграть или не пропустить? Показалось, что это двоякая история с заменами и со всем.

– Почему? Вы видели, что все замены были направлены на атаку, выпустили двух свежих фланговых нападающих, правого защитника, но там это больше по лимиту было нужно. Поэтому хотели выиграть, конечно.

– То есть мысль была выиграть?

– Ну конечно.

– Что в перерыве сказали, когда поначалу игра не складывалась, с учетом того, что вы насытили среднюю линию, но все же «Зенит» временами действовал интереснее в первом тайме?

– Было видно, что «Зенит» играет на пределе – показали очень хорошее движение, давление, забили гол. Но у нас тоже были моменты, и я понимаю, что нам нужно быть терпеливее, более дисциплинированными, и во втором тайме так и получилось – момент появился, забили, и потом игра перевернулась – удаление, могли забрать победу.

– Психологически насколько вам было сложно настроить подопечных сегодня, с учетом того, что в первом круге у себя дома проиграли, и вообще игра с «Зенитом» здесь не всегда получалась?

– В первом круге игра была хорошего качества, там, я считаю, мы не по делу проиграли – при счете 0:0 было 2-3 отличных шанса. Поэтому, если есть хорошая игра, правильное отношение, нет проблем – это было главное в первой игре. Понимали, что здесь нужно играть за чемпионство – первое и второе место, полный стадион, поэтому настраивать особо никого не нужно было.

– Если бы вам перед игрой сказали, что вы сыграете 1:1 с «Зенитом» и расстанетесь при своих, вы бы согласились?

– Если не лукавить, то, наверное, да, – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».