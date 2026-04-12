Соболев лежа коснулся голени проходившего рядом Аугусто – хавбек «Краснодара» упал на газон. Форвард «Зенита» передразнил соперника, начав прыгать на одной ноге, и получил желтую

Соболев передразнил Аугусто и получил желтую карточку.

Александр Соболев решил поиздеваться над Дугласом Аугусто в конце игры между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

В добавленное ко второму тайму время форвард петербуржцев, лежа на газоне, ногой дотронулся до голени проходившего рядом полузащитника «быков». Бразилец подпрыгнул, оглянулся на главного судью Сергея Карасева и упал на землю, схватившись за ногу.

Соболев поднялся и начал передразнивать соперника: сперва дернулся назад так, будто получил удар по лицу, потом схватился за голень и начал скакать на одной ноге. Закончив, он встал перед Аугусто, развел руки в стороны и что-то сказал. Карасев показал нападающему «Зенита» желтую карточку.

Александр еще раз так же передразнил Дугласа после финального свистка.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»