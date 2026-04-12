  Соболев лежа коснулся голени проходившего рядом Аугусто – хавбек «Краснодара» упал на газон. Форвард «Зенита» передразнил соперника, начав прыгать на одной ноге, и получил желтую
Соболев лежа коснулся голени проходившего рядом Аугусто – хавбек «Краснодара» упал на газон. Форвард «Зенита» передразнил соперника, начав прыгать на одной ноге, и получил желтую

Соболев передразнил Аугусто и получил желтую карточку.

Александр Соболев решил поиздеваться над Дугласом Аугусто в конце игры между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

В добавленное ко второму тайму время форвард петербуржцев, лежа на газоне, ногой дотронулся до голени проходившего рядом полузащитника «быков». Бразилец подпрыгнул, оглянулся на главного судью Сергея Карасева и упал на землю, схватившись за ногу.

Соболев поднялся и начал передразнивать соперника: сперва дернулся назад так, будто получил удар по лицу, потом схватился за голень и начал скакать на одной ноге. Закончив, он встал перед Аугусто, развел руки в стороны и что-то сказал. Карасев показал нападающему «Зенита» желтую карточку.

Александр еще раз так же передразнил Дугласа после финального свистка.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Все-таки Соболев клоун…
Ответ Zakir0561
Все-таки Соболев клоун…
Всё-таки? А раньше так не считал?)
Ответ Zakir0561
Все-таки Соболев клоун…
Искренне счастлив что он ушёл в Зенит и больше не надо за него краснеть
Говорят, Соболев до сих пор прыгает на одной ноге по полю
Ответ bevooch
Говорят, Соболев до сих пор прыгает на одной ноге по полю
Неправда. Только недавно упрыгал на одной ноге в раздевалку. Его сторожа с поля прогнали)))
Почему-то в новости не указано, что он продолжал прыгать даже после получения жёлтой карточки. И после финального свистка тоже.
Ответ bevooch
Почему-то в новости не указано, что он продолжал прыгать даже после получения жёлтой карточки. И после финального свистка тоже.
Так он до сих пор прыгает
Ответ Andreew
Так он до сих пор прыгает
На следующий матч тоже вприпрыжку придет)
Да уж, такое даже в цирке не увидишь, прыгающий дельфин на суше
Ответ MrJerikO
Да уж, такое даже в цирке не увидишь, прыгающий дельфин на суше
Вода в ухо попала.
Надо было вторую желтую дать. Нечего лежа ногами махать на 96-й минуте.
Ответ mahurat
Надо было вторую желтую дать. Нечего лежа ногами махать на 96-й минуте.
Сразу вторую, без первой?
Ответ mahurat
Надо было вторую желтую дать. Нечего лежа ногами махать на 96-й минуте.
А за что вторую? Жёлтую и дали это этот мах ногой.
Соболев - фрик в мире футбола, как Ганвест в мире людей
Ответ Рома Михалев
Соболев - фрик в мире футбола, как Ганвест в мире людей
дельфрик пепе шнене фаааа
Ответ Рома Михалев
Соболев - фрик в мире футбола, как Ганвест в мире людей
Так ганвеста ещё не оскорбляли)
Неужели он сам не понимает как это убого со стороны выглядит??
Ответ Алексей Смирнов
Неужели он сам не понимает как это убого со стороны выглядит??
Так он думает, что это оригинально
Ответ Алексей Смирнов
Неужели он сам не понимает как это убого со стороны выглядит??
Как практика показывает, во время игры (а иной раз и после)он мало что понимает)
Ох, дурак дураком, прости господи...
Такого никогда не видел, дельфин-парадист!
Ответ Chernoy
Такого никогда не видел, дельфин-парадист!
Это от слова "парад"?)
Ответ Chernoy
Такого никогда не видел, дельфин-парадист!
Ты ошибся. Правильно - "педераст".
Господи, какая мерзость, даже если захотелось спровоцировать, сделал это так нелепо что стыдно всей стране которая это увидела
Ответ Paul Fon Sessil
Господи, какая мерзость, даже если захотелось спровоцировать, сделал это так нелепо что стыдно всей стране которая это увидела
Почему это всей стране должно быть стыдно за отдельно взятого идиота?
