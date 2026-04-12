У «Зенита» 4 победы, ничья и поражение в 6 матчах РПЛ после рестарта – сегодня 1:1 с «Краснодаром», от которого отстают на одно очко

«Зенит» не смог выйти на первую строчку РПЛ.

«Зенит» одержал 4 победы в 6 матчах Мир РПЛ после зимней паузы.

Сегодня команда Сергея Семака сыграла вничью с лидером чемпионата «Краснодаром » (1:1) на своем поле в матче 24-го тура. Также было поражение от «Оренбурга» (1:2) 8 марта.

«Зенит » идет вторым в турнирной таблице (52 очка), отставая от «Краснодара» на один балл.