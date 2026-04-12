  У «Зенита» 4 победы, ничья и поражение в 6 матчах РПЛ после рестарта – сегодня 1:1 с «Краснодаром», от которого отстают на одно очко
27

У «Зенита» 4 победы, ничья и поражение в 6 матчах РПЛ после рестарта – сегодня 1:1 с «Краснодаром», от которого отстают на одно очко

«Зенит» не смог выйти на первую строчку РПЛ.

«Зенит» одержал 4 победы в 6 матчах Мир РПЛ после зимней паузы.  

Сегодня команда Сергея Семака сыграла вничью с лидером чемпионата «Краснодаром» (1:1) на своем поле в матче 24-го тура.  Также было поражение от «Оренбурга» (1:2) 8 марта. 

«Зенит» идет вторым в турнирной таблице (52 очка), отставая от «Краснодара» на один балл. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?5893 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Второй год удивляюсь как Зенит в честь юбилея скупает всех судей,но в матче с главным конкурентом Краснодаром почему то судья ошибается в пользу Краснодара
Ответ Фёдор Кузнецов
Второй год удивляюсь как Зенит в честь юбилея скупает всех судей,но в матче с главным конкурентом Краснодаром почему то судья ошибается в пользу Краснодара
Или же не ошибается? О_о
Ответ Фёдор Кузнецов
Второй год удивляюсь как Зенит в честь юбилея скупает всех судей,но в матче с главным конкурентом Краснодаром почему то судья ошибается в пользу Краснодара
Он не ошибся. Он сделал то, о чем его попросили
Болельщикам Зенита надо за Краснодар топить всем городом)Если Семак не выиграет чемп,то скорее всего уволят и хоть надежда появится.А так придется снова смотреть этот унылый футбол 4-й год подряд - это же мучение)
Ответ Гамарджоба Генацвале
Болельщикам Зенита надо за Краснодар топить всем городом)Если Семак не выиграет чемп,то скорее всего уволят и хоть надежда появится.А так придется снова смотреть этот унылый футбол 4-й год подряд - это же мучение)
Болельщикам локомотива ещё долгих лет с Галактионовым)
Ответ Гамарджоба Генацвале
Болельщикам Зенита надо за Краснодар топить всем городом)Если Семак не выиграет чемп,то скорее всего уволят и хоть надежда появится.А так придется снова смотреть этот унылый футбол 4-й год подряд - это же мучение)
Уныло сегодня селяне отскочили с помощью карасика масковского!
Ладно хоть один плюс есть, при равенстве очков у нас личка выше
Ответ Groznyi2024
Ладно хоть один плюс есть, при равенстве очков у нас личка выше
Юбилейный залупл все ближе ✔
Ответ Groznyi2024
Ладно хоть один плюс есть, при равенстве очков у нас личка выше
Не факт. Если в 26 туре Локомотив выиграет 3:0, у него будет преимущество по личным встречам.
Пора убирать Семака , как игрок он был крутой как тренер он дно
Отвратительно, конечно, сработал Карасев.
Не мог удалить двоих у «Зенита»?
Видит же, что у «Краснодара» не идет!
Давайте второе от Краснодара,чтобы Семак поехал пеередохнкть.
Пацаны, срочная новость. Археологи раскопали одно из бакланных гнезд Газпром Арены и нашли в нем скрижаль Петра Великого! И там, короче, сказано, что юбилей Зенита необходимо перенести на год

🤷‍♀️
Ответ Captain_Noname
Пацаны, срочная новость. Археологи раскопали одно из бакланных гнезд Газпром Арены и нашли в нем скрижаль Петра Великого! И там, короче, сказано, что юбилей Зенита необходимо перенести на год 🤷‍♀️
Ахахах 😀
Ответ Captain_Noname
Пацаны, срочная новость. Археологи раскопали одно из бакланных гнезд Газпром Арены и нашли в нем скрижаль Петра Великого! И там, короче, сказано, что юбилей Зенита необходимо перенести на год 🤷‍♀️
Попроси чат джипити написать коммент. Смешнее и логичнее будет.
семак устал.. отдайте паспорт и отпустите его наконец..
«Краснодар» сохранил лидерство и отрыв от «Зенита» в 1 очко за 6 туров до конца сезона
12 апреля, 18:40
У «Краснодара» 4 победы, поражение и ничья с «Зенитом» в 6 матчах РПЛ после рестарта. Дальше – «Балтика»
12 апреля, 18:39
«Краснодар» не проиграл «Зениту» впервые за 3 матча
12 апреля, 18:33
Рекомендуем
Главные новости
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
12 минут назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем