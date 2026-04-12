«Краснодар» выиграл у «Зенита» лишь 1 матч за восемь лет и проиграл 11

«Краснодар» одержал лишь одну победу над «Зенитом » в последних семнадцати матчах.

Команды Мурада Мусаева и Сергея Семака сегодня разделили очки в 24-м туре Мир РПЛ – 1:1.

Начиная с октября 2018 года клубы встречались в различных турнирах семнадцать раз. «Зенит» одержал 11 побед, 5 матчей завершились вничью, «Краснодар » сумел выиграть только в сентябре 2024-го.