  • Семак про 1:1 с «Краснодаром»: «Зенит» играл по результату во 2-м тайме, но невнимательно сыграли на подборе в эпизоде с пропущенным, удаление испортило ход игры. Футбол – игра ошибок»
Семак про 1:1 с «Краснодаром»: «Зенит» играл по результату во 2-м тайме, но невнимательно сыграли на подборе в эпизоде с пропущенным, удаление испортило ход игры. Футбол – игра ошибок»

Семак про 1:1 с «Краснодаром»: удаление испортило ход игры.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал пропущенный гол в матче с «Краснодаром» результатом невнимательности игроков.

Встреча 24-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. На 78-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве после удаления Педро.

– Вы больше удовлетворены или расстроены?

– Конечно, расстроены. Я думаю, до пропущенного мяча игра шла нормально, и первый тайм был хорошим с нашей стороны. Второй тайм немножко сумбурный, удаление, думаю, во многом испортило ход игры, в меньшинстве, конечно, уже сложнее стало играть. Но я думаю, что в меньшинстве нормально играли.

– В первом тайме и в середине играли, и созидали. Что не получилось во втором?

– Думаю, немножко все-таки старались перестраховаться и играли по результату, учитывая, что свободные зоны должны появляться, [потому что] «Краснодару» нужно атаковать. но, к сожалению, плохо сыграли на подборе в моменте с пропущенным мячом. Впоследствии, конечно, игра уже поменялась, учитывая, что нам пришлось играть в меньшинстве.

– Чем вы объясните, что не сумели на подборе доиграть эпизод?

– Усталость, невнимательно сыграл в данном случае игрок нашей команды. Можно было доиграть, конечно, более внимательно, но футбол – игра ошибок. Все ошибаются, – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Ох уж эти любимые семаковские "игры по результату".
Одна очешуительнее другой.
Ох уж эти любимые семаковские "игры по результату". Одна очешуительнее другой.
При 1:0 он собрался играть по результату целый тайм🤦‍♂️
Странно, что после перерыва не выпустил Алипа.
При 1:0 он собрался играть по результату целый тайм🤦‍♂️ Странно, что после перерыва не выпустил Алипа.
Если бы это работало - то и вопросов бы не было.
Так нет же.
Закрыться, лишать такой состав возможности атаковать, по итогу пустить какую-то шляпу и потерять очки - это какой-то особенный тренерский гений.
Как ты задолбал нас своими играми на результат! Сколько раз ты нужный результат получил?! Больше упустил, чем заработал! И сегодня слабую команду весь тайм гоняли, забили гол, нужно было им еще пару положить, а уж потом играть на свой результат. Очередной тренерский проигрыш. Фу. Трус.
Как ты задолбал нас своими играми на результат! Сколько раз ты нужный результат получил?! Больше упустил, чем заработал! И сегодня слабую команду весь тайм гоняли, забили гол, нужно было им еще пару положить, а уж потом играть на свой результат. Очередной тренерский проигрыш. Фу. Трус.
Это великий тренер доминатор РПЛ вообще-то
Как ты задолбал нас своими играми на результат! Сколько раз ты нужный результат получил?! Больше упустил, чем заработал! И сегодня слабую команду весь тайм гоняли, забили гол, нужно было им еще пару положить, а уж потом играть на свой результат. Очередной тренерский проигрыш. Фу. Трус.
Рискув проиграй, вы здесь писали бы «лучше на ничью сыграл бы физрук»
На какой результат ты играл Сережа? Уничтожать надо было быков, игра в кармане была. Там походу не три Сергея утопили Зенит сегодня а четыре
На какой результат ты играл Сережа? Уничтожать надо было быков, игра в кармане была. Там походу не три Сергея утопили Зенит сегодня а четыре
Причем четвертый контрольный
Уже блевать хочется от этой веганщины и смузи из сельдерея.
Пора в уфу
Сельдерей - наш адмирал!
Сельдерей - наш адмирал!
Поднять капустные листья!
Сельдерей - наш адмирал!
Этот адмирал - хозяин спартака
Не забывай
Семак привычно сушит игру, если Зенит повёл в счёте. И открыто это признаёт. Физрук.
Даже читать не стал, он уже надоел со своим трусливым футболом с таким составом и тупыми заменами.
Даже читать не стал, он уже надоел со своим трусливым футболом с таким составом и тупыми заменами.
Не в качестве оправдания Семаку, но интереса ради, а какие должны были быть замены в этом матче, чтоб они одновременно и были бы усилением и не поломали бы то, что уже есть, а именно(кроме пропущенного) успешно выключали нападение Краснодара из атаки?!
Лично я бы поставил какого-нибудь быстроногого, типа Шилова, чтоб сильнее напрягать подуставших защитников, но Вадим, как известно, сейчас в лазарете, Мостовой сейчас не годится и в перерыве во время разминки было видно, что на матч он не настроен, Дуран вообще ни по каким параметрам в игру не вписался бы, если только время потянуть. Появление Педро казалось бы вполне логичным. После удаления характер замен у многих команд обычно всегда меняется. Далеко не все в таких обстоятельствах делают фокус на нападение. Так что не очень понятно, что здесь не так с заменами, и как тут нужно было поступить
-Сергей Богданыч,забив один гол,можно дальше атаковать,и еще забивать
-Да? А я не знал.
Это просто уже не возможно смотреть бл**** просто уходи Сережа !
Зенит поэтому невозможно смотреть что постоянно играет по счету
