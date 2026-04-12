Семак про 1:1 с «Краснодаром»: «Зенит» играл по результату во 2-м тайме, но невнимательно сыграли на подборе в эпизоде с пропущенным, удаление испортило ход игры. Футбол – игра ошибок»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал пропущенный гол в матче с «Краснодаром» результатом невнимательности игроков.
Встреча 24-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. На 78-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве после удаления Педро.
– Вы больше удовлетворены или расстроены?
– Конечно, расстроены. Я думаю, до пропущенного мяча игра шла нормально, и первый тайм был хорошим с нашей стороны. Второй тайм немножко сумбурный, удаление, думаю, во многом испортило ход игры, в меньшинстве, конечно, уже сложнее стало играть. Но я думаю, что в меньшинстве нормально играли.
– В первом тайме и в середине играли, и созидали. Что не получилось во втором?
– Думаю, немножко все-таки старались перестраховаться и играли по результату, учитывая, что свободные зоны должны появляться, [потому что] «Краснодару» нужно атаковать. но, к сожалению, плохо сыграли на подборе в моменте с пропущенным мячом. Впоследствии, конечно, игра уже поменялась, учитывая, что нам пришлось играть в меньшинстве.
– Чем вы объясните, что не сумели на подборе доиграть эпизод?
– Усталость, невнимательно сыграл в данном случае игрок нашей команды. Можно было доиграть, конечно, более внимательно, но футбол – игра ошибок. Все ошибаются, – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
Странно, что после перерыва не выпустил Алипа.
Закрыться, лишать такой состав возможности атаковать, по итогу пустить какую-то шляпу и потерять очки - это какой-то особенный тренерский гений.
Лично я бы поставил какого-нибудь быстроногого, типа Шилова, чтоб сильнее напрягать подуставших защитников, но Вадим, как известно, сейчас в лазарете, Мостовой сейчас не годится и в перерыве во время разминки было видно, что на матч он не настроен, Дуран вообще ни по каким параметрам в игру не вписался бы, если только время потянуть. Появление Педро казалось бы вполне логичным. После удаления характер замен у многих команд обычно всегда меняется. Далеко не все в таких обстоятельствах делают фокус на нападение. Так что не очень понятно, что здесь не так с заменами, и как тут нужно было поступить
