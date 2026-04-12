Семак про 1:1 с «Краснодаром»: «Зенит» играл по результату во 2-м тайме, но невнимательно сыграли на подборе в эпизоде с пропущенным, удаление испортило ход игры. Футбол – игра ошибок»

Семак про 1:1 с «Краснодаром»: удаление испортило ход игры.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак назвал пропущенный гол в матче с «Краснодаром » результатом невнимательности игроков.

Встреча 24-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. На 78-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве после удаления Педро.

– Вы больше удовлетворены или расстроены?

– Конечно, расстроены. Я думаю, до пропущенного мяча игра шла нормально, и первый тайм был хорошим с нашей стороны. Второй тайм немножко сумбурный, удаление, думаю, во многом испортило ход игры, в меньшинстве, конечно, уже сложнее стало играть. Но я думаю, что в меньшинстве нормально играли.

– В первом тайме и в середине играли, и созидали. Что не получилось во втором?

– Думаю, немножко все-таки старались перестраховаться и играли по результату, учитывая, что свободные зоны должны появляться, [потому что] «Краснодару» нужно атаковать. но, к сожалению, плохо сыграли на подборе в моменте с пропущенным мячом. Впоследствии, конечно, игра уже поменялась, учитывая, что нам пришлось играть в меньшинстве.

– Чем вы объясните, что не сумели на подборе доиграть эпизод?

– Усталость, невнимательно сыграл в данном случае игрок нашей команды. Можно было доиграть, конечно, более внимательно, но футбол – игра ошибок. Все ошибаются, – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».