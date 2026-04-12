«Краснодар» сохранил лидерство и отрыв от «Зенита» в 1 очко за 6 туров до конца сезона

«Краснодар » сохранил первое место в Мир РПЛ после встречи с «Зенитом ».

Матч между командами Мурада Мусаева и Сергея Семака в Санкт-Петербурге в 24-м туре Мир РПЛ завершился со счетом 1:1.

«Быки» остались на первом месте – теперь у них 53 очка. «Зенит» отстает на один балл.

За ними следуют «Локомотив » (45), «Балтика» (44), ЦСКА (42) и «Спартак» (42).