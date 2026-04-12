  • «Краснодар» сохранил лидерство и отрыв от «Зенита» в 1 очко за 6 туров до конца сезона
183

«Краснодар» сохранил лидерство и отрыв от «Зенита» в 1 очко за 6 туров до конца сезона

«Краснодар» не уступил «Зениту» первое место.

«Краснодар» сохранил первое место в Мир РПЛ после встречи с «Зенитом».

Матч между командами Мурада Мусаева и Сергея Семака в Санкт-Петербурге в 24-м туре Мир РПЛ завершился со счетом 1:1.

«Быки» остались на первом месте – теперь у них 53 очка. «Зенит» отстает на один балл.

За ними следуют «Локомотив» (45), «Балтика» (44), ЦСКА (42) и «Спартак» (42).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Есть новости по Соболеву? Судорог отпустил или и в раздевалке скачет на одной ноге?
Ответ Пашка Донофф
Есть новости по Соболеву? Судорог отпустил или и в раздевалке скачет на одной ноге?
Ходят слухи, что теперь так голы будет праздновать🤣
Ответ Пашка Донофф
Есть новости по Соболеву? Судорог отпустил или и в раздевалке скачет на одной ноге?
Комментарий скрыт
Это мог быть тур с именем «ничья», но ЦСКА решил выпендриться и проиграть Сочи )

Хотя бы здесь «первые» )
Ответ Кирилл
Это мог быть тур с именем «ничья», но ЦСКА решил выпендриться и проиграть Сочи ) Хотя бы здесь «первые» )
Здоровая ирония)
Ответ Кирилл
Это мог быть тур с именем «ничья», но ЦСКА решил выпендриться и проиграть Сочи ) Хотя бы здесь «первые» )
Сил Вам и терпения все образуется. Я хер знает че у вас происходит . Держись.
Соболев в судорогах покинул стадион.
Ответ Grisha U
Соболев в судорогах покинул стадион.
Уже дома, по кухне скачет, семья в ####.
Ответ Ю. Евгеньевич
Уже дома, по кухне скачет, семья в ####.
Он и дома походу симулирует
Обе команды показали говнофутбол. Редкие более менее здравые атаки были, а так 90% матча бей беги. Раньше хоть Краснодар с Зенитом показывали всегда друг с другом красивый футбол, сейчас и они просели по уровню игры. Российский футбол катится в бездну
Ответ Хызыр
Обе команды показали говнофутбол. Редкие более менее здравые атаки были, а так 90% матча бей беги. Раньше хоть Краснодар с Зенитом показывали всегда друг с другом красивый футбол, сейчас и они просели по уровню игры. Российский футбол катится в бездну
Комментарий скрыт
Ответ Максим Лемаев
Комментарий скрыт
Ага, они держисраку у Семака переняли, когда соперник в меньшинстве
Если бы в таком же моменте удалили Сперцяна,вся ветка была бы в вое о юбилейном судействе
Ответ Фёдор Кузнецов
Если бы в таком же моменте удалили Сперцяна,вся ветка была бы в вое о юбилейном судействе
дак здесь главное вой поднять, а там по ходу разберутся, какой повод))
Соболев явно не здоров
Ответ sidelnikovpp@gmail.com
Соболев явно не здоров
Он просто плохой мальчик теперь 😔
Ответ sidelnikovpp@gmail.com
Соболев явно не здоров
Поверил в себя
Самое смешное, что они вот бодались бодались, а результат чемпионата решит условная Махачкала))
Какой же соболев реально мерзкий
Из разряда когда и чужие оскорбляют, и для своих не свой
Какой же Соболев конченный
В туре сплошные ничьи, лишь Сочи сократил разрыв с лидерами.
Ответ zanuda59
В туре сплошные ничьи, лишь Сочи сократил разрыв с лидерами.
А мы не знали....
