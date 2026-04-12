У «Краснодара» 4 победы, поражение и ничья с «Зенитом» в 6 матчах РПЛ после рестарта. Дальше – «Балтика»

«Краснодар» не проигрывает в РПЛ 4 матча подряд.

«Краснодар» проиграл лишь 1 из 6 матчей после рестарта Мир РПЛ.

Сегодня команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Зенитом » в выездном матче 24-го тура чемпионата России (1:1).

В 6 матчах РПЛ после зимней паузы «Краснодар » проиграл лишь «Рубину» (1:2) – после этого «быки» одержали 3 победы подряд.

За 6 туров до конца чемпионата действующие чемпионы возглавляют таблицу РПЛ, набрав 53 очка – на одно меньше, чем у «Зенита». 19 апреля «Краснодар» примет «Балтику».