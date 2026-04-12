Старридж об «Арсенале»: «Не должно быть комплекса неполноценности в матче с «Сити», в раздевалке есть лидеры. Это будет как финал кубка, андердога нет»
Бывший форвард «Ливерпуля» Дэниэл Старридж высказался о предстоящей игре «Арсенала» с «Манчестер Сити» в АПЛ.
Команды встретятся 19 апреля. «Ман Сити» сегодня разгромил «Челси» (3:0) и сократил отставание от «канониров» до 6 очков при игре в запасе.
«Бывают сложные матчи и у «Манчестер Сити», и у «Арсенала». Каждый матч – сложный. У «Сити» уверенность только растет, и они уже много раз проходили через такие ситуации.
Среди них нет андердога. В раздевалке «Арсенала» есть лидеры. Нельзя позволить сомнениям проникнуть внутрь. Все дело в матче на следующей неделе.
У «Арсенала» не должно быть комплекса неполноценности. Его нужно уничтожить. Они не должны выходить на этот матч с какими-либо сомнениями. Это будет как финал кубка, они должны воспринимать его именно так», – сказал Старридж.
В гостях у Сити будет ещё хуже.
Нет причин думать иначе.
И знаю большинство болельщиков Арсенала.
И гонора не было.
Все уже на опыте,знают что радоваться раньше времени не стоит.
Так что не накидывай.
Я даже, пожалуй, заряжу на цистерну пару сотен, чтоб страдать было легче немного.