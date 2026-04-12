Старридж об «Арсенале»: «Не должно быть комплекса неполноценности в матче с «Сити», в раздевалке есть лидеры. Это будет как финал кубка, андердога нет»

Старридж: у «Арсенала» не должно быть комплекса неполноценности в матче с «Сити».

Бывший форвард «Ливерпуля» Дэниэл Старридж высказался о предстоящей игре «Арсенала» с «Манчестер Сити» в АПЛ .

Команды встретятся 19 апреля. «Ман Сити » сегодня разгромил «Челси» (3:0) и сократил отставание от «канониров» до 6 очков при игре в запасе.

«Бывают сложные матчи и у «Манчестер Сити», и у «Арсенала ». Каждый матч – сложный. У «Сити» уверенность только растет, и они уже много раз проходили через такие ситуации.

Среди них нет андердога. В раздевалке «Арсенала» есть лидеры. Нельзя позволить сомнениям проникнуть внутрь. Все дело в матче на следующей неделе.

У «Арсенала» не должно быть комплекса неполноценности. Его нужно уничтожить. Они не должны выходить на этот матч с какими-либо сомнениями. Это будет как финал кубка, они должны воспринимать его именно так», – сказал Старридж.