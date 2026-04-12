Старридж об «Арсенале»: «Не должно быть комплекса неполноценности в матче с «Сити», в раздевалке есть лидеры. Это будет как финал кубка, андердога нет»

Бывший форвард «Ливерпуля» Дэниэл Старридж высказался о предстоящей игре «Арсенала» с «Манчестер Сити» в АПЛ.

Команды встретятся 19 апреля. «Ман Сити» сегодня разгромил «Челси» (3:0) и сократил отставание от «канониров» до 6 очков при игре в запасе. 

«Бывают сложные матчи и у «Манчестер Сити», и у «Арсенала». Каждый матч – сложный. У «Сити» уверенность только растет, и они уже много раз проходили через такие ситуации.

Среди них нет андердога. В раздевалке «Арсенала» есть лидеры. Нельзя позволить сомнениям проникнуть внутрь. Все дело в матче на следующей неделе.

У «Арсенала» не должно быть комплекса неполноценности. Его нужно уничтожить. Они не должны выходить на этот матч с какими-либо сомнениями. Это будет как финал кубка, они должны воспринимать его именно так», – сказал Старридж. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?5889 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Арсенал ничего не смог на нейтральном Уэмбли.
В гостях у Сити будет ещё хуже.
Нет причин думать иначе.
Ответ Доминатор3000
Все в руках Арсенала: если выиграет на Этихаде – почти закроет вопросы о чемпионстве, ничья – Сити ждет еще одно поражение канониров, а если проиграет - тут уже скорее всего Сити не упустит свой шанс
Ответ Доминатор3000
Согласен.
Артете пора показать что его команда готова к чемпионству. или Пеп его заберет
Ответ человек-муравей человек-физрук
Уже нечем.
Ответ человек-муравей человек-физрук
Ученик всегда лучше своего учителя.. но это не про это.
И результат как в финале кубка нужен!
Ну что доминаторы...ждёте опять следующий сезон? А гонору то было зимой🤣🤣 ждём персональный кубок за самое частое 2 место в АПЛ.
Ответ Андрей Andrey
Я на этом сайте уже давно,не только с этим аккаунтом.
И знаю большинство болельщиков Арсенала.
И гонора не было.
Все уже на опыте,знают что радоваться раньше времени не стоит.
Так что не накидывай.
Ответ Доминатор3000
гонор всё же был, доминация и тд , а по сути своей Арсенал кроме ,как стандартами ничем не впечатлил и то то там где не было возможности занести или продавить соперника ничего не показал .
Спасибо Даниэлу за попытку, но Арсенал сейчас лютый андердог.
Я даже, пожалуй, заряжу на цистерну пару сотен, чтоб страдать было легче немного.
А кто сказал что Арсенал не потеряет ещё очков?
