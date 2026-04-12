Карасев удалил Педро после ВАР за удар шипами в голень Сперцяна на 78-й. Хавбек «Зенита» вышел на поле на 71-й
Игра 24-го тура Мир РПЛ проходит в Санкт-Петербурге. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию.
На 76-й минуте Педро, пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка полузащитник «Краснодара» упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Главный арбитра матча Сергей Карасев после просмотра повтора принял решение показать хавбеку «Зенита» прямую красную карточку на 78-й минуте.
Отметим, что Педро появился на поле на 71-й, сменив Джон Джона.
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Мало того, там даже ЖК не было для Эдика )
А ведь когда-то считался лучшим арбитром РПЛ.