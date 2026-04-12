  • Карасев удалил Педро после ВАР за удар шипами в голень Сперцяна на 78-й. Хавбек «Зенита» вышел на поле на 71-й
«Зенит» остался в меньшинстве против «Краснодара».

«Зенит» остался в меньшинстве во 2-м тайме матча с «Краснодаром» после удаления Педро.

Игра 24-го тура Мир РПЛ проходит в Санкт-Петербурге. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию.

На 76-й минуте Педро, пытаясь обработать мяч, ударил шипами в голень Эдуарда Сперцяна – после стыка полузащитник «Краснодара» упал на газон, ему потребовалась помощь врачей. Главный арбитра матча Сергей Карасев после просмотра повтора принял решение показать хавбеку «Зенита» прямую красную карточку на 78-й минуте.

Отметим, что Педро появился на поле на 71-й, сменив Джон Джона.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»

Просто предлагаю вспомнить, как Тормена наступил на яйца Лусиано в 2024, и какое было решение судьи по этому эпизоду
Я, как болельщик ЦСКА, прекрасно помню, как Сперцян влетел открытыми шипами в ногу Роше и … не получил никакого удаления )
Мало того, там даже ЖК не было для Эдика )
И там даже ЭКС признала, что там КК. И по факту тот матч решил чемпионство. Только он, про другие можно и не вспоминать )
Я не понимаю, что они все там курят. Просто какой-то абсурд
Скорее Сперцян ударил по шипам Педро))
Рафик пуолностью не виновный, это скрипач себя в грудь кулаками бил, все рёбра сломал, мол вот смотрите дзюдоисты какой я сильный))))
Карасев в этом сезоне деградирует просто семимильными шагами …
А ведь когда-то считался лучшим арбитром РПЛ.
считаться и быть разные вещи
Лучший арбитр Краснодара
Но с судьями работает Зенит, не забывайте это))
"Фактор Карася" или что-то такое, как нам ещё недавно рассказывали)
Страдаешь, шут?
Ну какая это КК??? Тут вообще Сперцян нарушал.
Вот что бы было если бы игрок Динамо в игре с Ростовом чуток ногу развернул и ударил бы Мелехина, так то был вообще первый на мяче. Такие моменты надо нападающих наказывать, совсем кукухой поехали у нас
Если на стоп-кадр ориентироваться, то вроде как стандартная красная. Если в динамике смотреть, то вообще Сперцян фолил, хотя звучит забавно, но именно он контакт инициировал. Странная красная в таком матче в середине второго тайма при 1:1, как по мне, но ЭСК наверняка согласится с решением Карасева.
Есть такое понятие "накладка", когда один игрок производит замах, а другой просто ставит ногу и это нарушение. В данном случае нога задрана высоко и вперед шипами. Это красная.
А теперь посмотрите сколько раз за матч так играет Сперцян, и сколько у него красных.
Но он же так сильно страдает при своих падениях, как же его тут наказывать?)
Педро играет в мяч и опускает ногу,Сперцян,пытаясь выбить этот мяч не попадает по нему и бьёт в ногу Педро,в итоге красная Педро
Ситуация с удалением Мелехина против Динамо. По факту игрок играет в мяч а его удаляют. А тот кто летит как угорелый явно не добираясь до меня, признается потерпевшим . Тоже самое пенальти на том же Спертсяне в иное Краснодар Ростов. Эдик сам выезжает в ногу Роналду, но вар ставят точку
Педро в мяч не играет. Мяч отскакивает от его груди и они оба пытаются сыграть в мяч, но Сперцян промахивается, а Педро не дотягивается, причём открытыми шипами играет именно он. Типичная накладка и по большому счёту ЖК. Все уже забыли для чего в своё время вводились КК за удар открытыми шипами в голень. Там было несколько факторов. Нога атакуемого должна быть в опоре, а нарушитель прыгает в ноги и прямой ногой бил в голень. Именно эти факторы могли привести к тяжелейшим травмам. Потом стали удалять даже за то, что кто-то кому-то случайно вскользь задел ногу повыше бутсы, или в борьбе случайно наступил на голень лежащего игрока, или как сегодня попал открытыми шипами по ноге находящейся в воздухе. По духу игры это чистейшая ЖК, а по нынешним правилам это ближе к КК. По крайней мере стопроцентно ЭСК её оправдает.
Красная карточка в этом эпизоде это лютый бред. Педро пытался играть в мяч, специального удара прям не видно, он уже снижал напряжение в ноге и поэтому ему самому стало тоже больно. Этот момент разбирается экспертом футбола за 5 секунд, но 5 судеек профнепригодны к сожалению. Но это ещё цветочки, ягодки произошли в 1/4 финала Лиги Чемпионов ! Коке две жёлтые и красная, тишина. Альварэс двё жёлтые и красная, тишина. Возможный пенальти попадание в руку, тишина. Падение в штрафной Ольмо, Феррана, Араухо - Тишина... зато на левейшую прямую ! красную ВАР моментально включился... жутчайший беспредел ! и весь мир молчит как ни в чём не бывало !
