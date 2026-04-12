Карасев объяснил удаление Педро в игре с «Краснодаром»: «Серьезное нарушение правил игры. Открытая стопа, высокий контакт»

Карасев про удаление Педро: открытая стопа, высокий контакт.

Сергей Карасев объяснил решение удалить полузащитника «Зенита » Педро дос Сантоса за попадание шипами в голень хавбеку «Краснодара » Эдуарду Сперцяну во втором тайме матча 24-го тура Мир РПЛ.

Бразилец получил красную карточку после того, как главный судья ознакомился с повтором.

«После видеопросмотра наказывается игрок команды «Зенит», 20-й номер Педро, за серьезное нарушение правил игры: открытая стопа, высокий контакт. Решение – красная карточка», – объявил Карасев.

Сергей Семак не согласился с этим решением судей.

