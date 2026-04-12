Карасев объяснил удаление Педро в игре с «Краснодаром»: «Серьезное нарушение правил игры. Открытая стопа, высокий контакт»
Сергей Карасев объяснил решение удалить полузащитника «Зенита» Педро дос Сантоса за попадание шипами в голень хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну во втором тайме матча 24-го тура Мир РПЛ.
Бразилец получил красную карточку после того, как главный судья ознакомился с повтором.
«После видеопросмотра наказывается игрок команды «Зенит», 20-й номер Педро, за серьезное нарушение правил игры: открытая стопа, высокий контакт. Решение – красная карточка», – объявил Карасев.
Сергей Семак не согласился с этим решением судей.
«Зенит» – «Краснодар». 1:1 – Оласа сравнял счет с паса Кордобы, Вендел забил с передачи Луиса Энрике, Педро удален через 7 минут после выхода. Онлайн-трансляция
Кто выиграет Лигу чемпионов?5887 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
244 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Педро не делает движения в сторону ноги Сперцяна, а тот лупит со всей дури по его подошве. Хотя мяч вообще уже в другом месте
Это какой-то маразм, а не удаление.
Махнул мимо мяча, сам ударил в ногу Педро, но удалили Педро.