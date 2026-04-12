  • Карасев объяснил удаление Педро в игре с «Краснодаром»: «Серьезное нарушение правил игры. Открытая стопа, высокий контакт»
Карасев объяснил удаление Педро в игре с «Краснодаром»: «Серьезное нарушение правил игры. Открытая стопа, высокий контакт»

Карасев про удаление Педро: открытая стопа, высокий контакт.

Сергей Карасев объяснил решение удалить полузащитника «Зенита» Педро дос Сантоса за попадание шипами в голень хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну во втором тайме матча 24-го тура Мир РПЛ.

Бразилец получил красную карточку после того, как главный судья ознакомился с повтором.

«После видеопросмотра наказывается игрок команды «Зенит», 20-й номер Педро, за серьезное нарушение правил игры: открытая стопа, высокий контакт. Решение – красная карточка», – объявил Карасев.

Сергей Семак не согласился с этим решением судей.

«Зенит» – «Краснодар». 1:1 – Оласа сравнял счет с паса Кордобы, Вендел забил с передачи Луиса Энрике, Педро удален через 7 минут после выхода. Онлайн-трансляция

я один увидел удар сперцяна по шипам бразила?
Не один. Но судьи теперь с уважением судят «Зенит».
Педро не делает движения в сторону ноги Сперцяна, а тот лупит со всей дури по его подошве. Хотя мяч вообще уже в другом месте
Комментарий скрыт
Краснодар хорошо с судьями поработал... КПРФ!!!
Да, я тоже за коммунистов!
Точно! Осенью голосуем за коммунистов.
Отстраняйте Карасева за такое удаление! Это цирк!
Ему на варе сказали что он ошибся и надо удалять. Это забывать не надо
Да тут ВАР купленый, как всегда у судьедара. А Карасев ничего не мог поделать, вы хоть раз видели, чтобы в РПЛ судья не соглашался с ВАР? Походу им запрещено, позорная практика.
Предлагаю со следующего тура всем бить в открытые шипы и просить удаление.
Это какой-то маразм, а не удаление.
Махнул мимо мяча, сам ударил в ногу Педро, но удалили Педро.
Причём если бы Педро успел вывернуть стопу, убрав шипы, то Сперцян вообще мог ему кость в голени сломать своей косой.
Краснодар своим нытьем будет в каждом матче красные просить за все подряд. Отвратная команда.
Левейшее удаление
Просто позорище. За уши тянут юбиляров. 15 лет в РПЛ как никак
Комментарий скрыт
Левейшая красная карточка, позорище
Зпрф
Авторский подход к судейству ) И я никогда за Зенит, но здесь жесть полнеющая. Как и пендали ЦСКА и Спартака. Поплыли судьи в этом туре…
А то что Сперцян махнул мимо мяча прямо в шипы, это так, ерунда.
