Росеньор про 0:3 с «Сити»: «Челси» в сложном положении. Мы должны выигрывать такие матчи, за этим я сюда и приехал. 2-й гол – ошибка, 3-й гол – ошибка. Нам не хватало уверенности»

Росеньор про поражение от «Сити»: «Челси» в сложном положении.

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор прокомментировал поражение от «Манчестер Сити » (0:3) в АПЛ .

«Мы были недостаточно хороши во втором тайме. Мы не лучшим образом его начали. Имели возможности выбить мяч вперед, но не воспользовались. Имели возможности для продвижения мяча, но не воспользовались ими. Такая же история была в прошлом месяце. Когда ты проигрываешь хорошей команде с разницей в один мяч, то должен собраться. В этом мы должны стать лучше.

Все начинается на тренировочном поле, все начинается с меня. Не могу сказать, что все дело в усердии. Во втором тайме не хватало уверенности. Надо прибавлять, потому что сейчас мы в сложном положении, а на следующей неделе нас ждет важная игра.

Надо было помнить, что мы играли против команды, стремящейся завоевать титул. Мы должны выигрывать такие матчи. Я за этим сюда и приехал. Предотвратить первый гол было тяжело, второй гол – ошибка на краю штрафной, третий гол – ошибка», – сказал главный тренер «Челси ».