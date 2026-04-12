Росеньор про 0:3 с «Сити»: «Челси» в сложном положении. Мы должны выигрывать такие матчи, за этим я сюда и приехал. 2-й гол – ошибка, 3-й гол – ошибка. Нам не хватало уверенности»
Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в АПЛ.
«Мы были недостаточно хороши во втором тайме. Мы не лучшим образом его начали. Имели возможности выбить мяч вперед, но не воспользовались. Имели возможности для продвижения мяча, но не воспользовались ими. Такая же история была в прошлом месяце. Когда ты проигрываешь хорошей команде с разницей в один мяч, то должен собраться. В этом мы должны стать лучше.
Все начинается на тренировочном поле, все начинается с меня. Не могу сказать, что все дело в усердии. Во втором тайме не хватало уверенности. Надо прибавлять, потому что сейчас мы в сложном положении, а на следующей неделе нас ждет важная игра.
Надо было помнить, что мы играли против команды, стремящейся завоевать титул. Мы должны выигрывать такие матчи. Я за этим сюда и приехал. Предотвратить первый гол было тяжело, второй гол – ошибка на краю штрафной, третий гол – ошибка», – сказал главный тренер «Челси».
Улучшения были в первых матчах, но после Лидса все покатилось обратно, сейчас совсем ужас.
По хорошему Росеньора нужно увольнять конечно, если отталкиваться от требований большого клуба.
Но вряд ли руководство пойдет на это сейчас. Да и летом не факт, что пойдут.
Росеньор интересный тренер, но он не готов к большому клубу и такому давлению, увы. Это видно по его поведению, интервью, это видно по языку тела команды.
Многие тренеры вообще до этого уровня никогда не дорастают.
Вот есть сильный тренер Мойес, но в топ клубах у него только неудачный опыт в МЮ. При этом для того же Эвертона сложно найти более подходящего тренера.
Можно до сих пор верить в Лиама, может такие люди даже сейчас есть, но это какой то сюр когда после такой динамики до сих пор руководство что-то ждёт положительное.
Можно как угодно относиться к Мареске, хейтить, верить в него, нейтрально, но логично было бы помочь тренеру который дал трофеи и место в ЛЧ, а не нынешнему который может повторить перформанс Лэмпарда четырёхлетней давности.
А так как днём писал, встали в один ряд с таковыми болельщиками ТТХ которые 2 года назад аж на домашнем стадионе шпор болели за МС.
Может травмы какие-то внезапные помешали? Да за исключением Джеймса, все на месте.
Хорошо, клуб пропускает много, хоть и привозов стало чуть меньше, удаления пореже случаются. Но команда забивать разучилась, Палмер теперь Калмер, все кроме Жопедры, Кукушка и Энцо выглядят мягко говоря - слабо. После 3 поражений подряд от Арсенала, плюс делкассирование от ПСЖ показало, что этот физрук пока готов только к порт вэйлу, поэтому тут каких игроков ему не подвези, он не потянет. Ему бы вот команду черлидирш тренировать, там была бы песня.