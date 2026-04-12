  • Росеньор про 0:3 с «Сити»: «Челси» в сложном положении. Мы должны выигрывать такие матчи, за этим я сюда и приехал. 2-й гол – ошибка, 3-й гол – ошибка. Нам не хватало уверенности»
Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в АПЛ.

«Мы были недостаточно хороши во втором тайме. Мы не лучшим образом его начали. Имели возможности выбить мяч вперед, но не воспользовались. Имели возможности для продвижения мяча, но не воспользовались ими. Такая же история была в прошлом месяце. Когда ты проигрываешь хорошей команде с разницей в один мяч, то должен собраться. В этом мы должны стать лучше.

Все начинается на тренировочном поле, все начинается с меня. Не могу сказать, что все дело в усердии. Во втором тайме не хватало уверенности. Надо прибавлять, потому что сейчас мы в сложном положении, а на следующей неделе нас ждет важная игра.

Надо было помнить, что мы играли против команды, стремящейся завоевать титул. Мы должны выигрывать такие матчи. Я за этим сюда и приехал. Предотвратить первый гол было тяжело, второй гол – ошибка на краю штрафной, третий гол – ошибка», – сказал главный тренер «Челси».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЛиэм Росеньор
logoМанчестер Сити
Твоё назначение - ошибка
Равно как и отставка Марески ☝🏻
иронично, что акерские мечтали об увольнении марески, а когда напоролись на то, за что боролись - резко переобулись в хейтерню, которая топит против челси.
Один набор Лего Дупло этому господину.
В его лего-дупло уже влетело три.
Ты сюда приехал потому что неадекватное руководство в спешке уволило Мареску,а ты удобная подмена и не более.Через экран видно,как тебя там "уважают"игроки.
Менталка стала еще хуже, чем при Мареске. Хотя это было пожалуй самой слабой стороной Челси Марески.
Улучшения были в первых матчах, но после Лидса все покатилось обратно, сейчас совсем ужас.

По хорошему Росеньора нужно увольнять конечно, если отталкиваться от требований большого клуба.
Но вряд ли руководство пойдет на это сейчас. Да и летом не факт, что пойдут.

Росеньор интересный тренер, но он не готов к большому клубу и такому давлению, увы. Это видно по его поведению, интервью, это видно по языку тела команды.
Многие тренеры вообще до этого уровня никогда не дорастают.
Вот есть сильный тренер Мойес, но в топ клубах у него только неудачный опыт в МЮ. При этом для того же Эвертона сложно найти более подходящего тренера.
Драма в том, что Росеньор выходит и говорит как он с руководством общается по поводу летних трансферов после сегодняшнего поражения.
Можно до сих пор верить в Лиама, может такие люди даже сейчас есть, но это какой то сюр когда после такой динамики до сих пор руководство что-то ждёт положительное.
Можно как угодно относиться к Мареске, хейтить, верить в него, нейтрально, но логично было бы помочь тренеру который дал трофеи и место в ЛЧ, а не нынешнему который может повторить перформанс Лэмпарда четырёхлетней давности.
происходящее с челси после ухода абрама - чисто эпизод черного зеркала
Ну добрая половина болельщиков Челси, если их конечно можно назвать таковыми, хотели разгромного поражения своей любимой команды и чтобы Арсенал не стал чемпионом. А то, что команда может пролететь Лигу чемпионов им до лампочки. И врагу таких болельщиков не пожелаешь.
стоит признать, что часть местной "фанбазы" челси на самом деле является не болельщиками челси, а хейтерами арсенала. топить против клуба, который ты называешь любимым - от такого зашквара уже не отмыться.
Оскорбляешь болельщиков сравнением с подобными людьми.
А так как днём писал, встали в один ряд с таковыми болельщиками ТТХ которые 2 года назад аж на домашнем стадионе шпор болели за МС.
Ну так футбол игра ошибок, кто меньше ошибается тот и побеждает или тренер Челси этого не знает?)
А из-за кого Челси в таком положении?
Может травмы какие-то внезапные помешали? Да за исключением Джеймса, все на месте.
Хорошо, клуб пропускает много, хоть и привозов стало чуть меньше, удаления пореже случаются. Но команда забивать разучилась, Палмер теперь Калмер, все кроме Жопедры, Кукушка и Энцо выглядят мягко говоря - слабо. После 3 поражений подряд от Арсенала, плюс делкассирование от ПСЖ показало, что этот физрук пока готов только к порт вэйлу, поэтому тут каких игроков ему не подвези, он не потянет. Ему бы вот команду черлидирш тренировать, там была бы песня.
Палмер много пропускал, основной защ с крестами, джейм снова вылетел
Росеньор ни разу с Колвилом не работал. А Палмер уже несколько месяцев играет, что ты мне рассказываешь?
Сеньор не тянет Челси. Не его уровень.
Смотрел послематчевое интервью сеньор помидора - жалкое зрелище...
У «Челси» 5 поражений с общим счетом 2:15 и разгром клуба из третьей лиги в 6 последних матчах. Дальше – «МЮ»
12 апреля, 17:42
«Челси» не побеждает «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 10 матчей из 13 с тех пор
12 апреля, 17:27
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
12 апреля, 17:26
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
47 минут назад
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
56 минут назад
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
сегодня, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
сегодня, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
сегодня, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
сегодня, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
сегодня, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
сегодня, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
сегодня, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
сегодня, 21:59
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
51 минуту назад
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
сегодня, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
сегодня, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
сегодня, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
сегодня, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
сегодня, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
сегодня, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
сегодня, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
сегодня, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
сегодня, 20:33
