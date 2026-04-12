«Будь я фанатом «Арсенала», меня беспокоила бы не победа «Сити» над «Челси», а то, как это произошло». Саттон о 3:0 в матче АПЛ

Саттон высказался о победе «Сити» над «Челси» со счетом 3:0.

Бывший форвард «Челси» Крис Саттон поделился мыслями после разгромной победы «Манчестер Сити » над лондонцами (3:0) в 32-м туре АПЛ.

«Будь я фанатом «Арсенала », меня беспокоила бы не победа «Сити» над «Челси », а то, как это произошло», – сказал Саттон.

«Арсенал» опережает «Сити» на 6 очков в турнирной таблице, но у «горожан» есть игра в запасе. Лидеры АПЛ сыграют друг с другом 19 апреля.