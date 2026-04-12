  • Гвардиола про 3:0 с «Челси»: «Ман Сити» намного лучше провел 2-ю половину. Без еврокубков выглядим свежее и в трех матчах с участниками ЛЧ действовали надежно и создавали угрозу»
Пеп Гвардиола прокомментировал разгром «Челси» в Лондоне со счетом 3:0.

«Вторую половину мы провели намного лучше. Первая не была плохой, но мы играли не совсем так, как хотели. Мы проводили небольшое количество атак через левый фланг, но справа никакой угрозы не было.

Жереми Доку справа – выдающийся атакующий игрок. Райан Шерки порой играет слишком близко к Доннарумме. Такой талант надо использовать на финальной трети поля. Будь там, будь рядом с Холандом и вингерами. Мы доведем до тебя мяч. Райан еще очень молод и проводит первый сезон в АПЛ. Он уже выдающийся футболист, но хочет стать еще лучше.

Мы выглядим свежее без Лиги чемпионов. Все знают, что им нужно делать. В последних трех матчах мы играли с тремя участниками ЛЧ. Я бы не сказал, что мы великолепно играли все 90 минут в этих матчах, но мы действовали достаточно надежно и сами создавали угрозу», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Кто выиграет Лигу чемпионов?5504 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
Заберут чашку, а Арсенал из квадрупла получит только слово доминация
Получит залупл
Хорошая игра, Пеп) Так бы и дальше до конца чемпионата и удачи немного!
Браво, Пеп!!!
Без шуток сейчас бы я дал 60 на 40 в пользу Сити на чемпионство, Арс очень тяжёлый, а тут отрыв по сути 1 победа
Челси мертвый
Но и Сити неплох, надо отдать должное )
Да сити вернулся, бахнуть 4:0 ливерпуль и потом Челси 3:0 , скорее всего на этихаде бахнет Арсенал , уж слишком на внутренней арене они хорошо в апреле
А где интервью уже второе за матч – клоуна в очках, ничего про свой гениальный менеджемент рассказать не хочет?
Блин, даже жалко Арсенал, все время подкалывал, что сольют, а тут реально Сити разогнался, если выиграет еще одну игру и вынесет Арсенал, что вполне реально, то далее совсем сникнут игроки Арсенала, это будет катастрофа конечно
Ну как разогнался, две прошлые игры - ничьи с аутсайдерами. А Арсенал побеждал. Так что по сути разница на одно очко больше, чем была 3 матча назад.)
Но сейчас ситуация другая, Аосенал играет в два фронта, в ЛЧ победа была достигнута тяжело и там всего один гол, то есть Арсенал на спаде, а Сити на подьеме, я буду рад если Арсенал все же сумеет выиграть АПЛ, но если проиграет, то жалко не будет, не дали бой даже такому Сити
Поздравляю с треблом.
Что тут еще добавить?..
Хорошие проводы в последние сезон Гвардиолы
Гвардиола небось тоже на стороне Должунских в вопросе Чёрного Поттера: дайте человеку поработать и выделите ещё денег на лето, - отметил Пеп.
Ну к слову порвали не только нас, но и Ливерпуль с Арсеналом. Я думаю эту машину уже не оставить
