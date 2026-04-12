Гвардиола про 3:0 с «Челси»: «Ман Сити» намного лучше провел 2-ю половину. Без еврокубков выглядим свежее и в трех матчах с участниками ЛЧ действовали надежно и создавали угрозу»

Гвардиола про 3:0 с «Челси»: хорошо смотримся в играх с участниками ЛЧ.

Пеп Гвардиола прокомментировал разгром «Челси » в Лондоне со счетом 3:0.

«Вторую половину мы провели намного лучше. Первая не была плохой, но мы играли не совсем так, как хотели. Мы проводили небольшое количество атак через левый фланг, но справа никакой угрозы не было.

Жереми Доку справа – выдающийся атакующий игрок. Райан Шерки порой играет слишком близко к Доннарумме. Такой талант надо использовать на финальной трети поля. Будь там, будь рядом с Холандом и вингерами. Мы доведем до тебя мяч. Райан еще очень молод и проводит первый сезон в АПЛ . Он уже выдающийся футболист, но хочет стать еще лучше.

Мы выглядим свежее без Лиги чемпионов. Все знают, что им нужно делать. В последних трех матчах мы играли с тремя участниками ЛЧ. Я бы не сказал, что мы великолепно играли все 90 минут в этих матчах, но мы действовали достаточно надежно и сами создавали угрозу», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».