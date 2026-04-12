Гришин о Челестини: «Ни один иностранный тренер не уйдет сам – зачем, когда можно спокойно сидеть и деньги получать? Игра ЦСКА неуправляемая – ни заменами, ни составом»

Гришин о Челестини: зачем уходить самому, когда можно сидеть и получать деньги?.

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о будущем главного тренера армейцев Фабио Челестини .

Сегодня ЦСКА уступил «Сочи» (0:1) в домашнем матче 24-го тура Мир РПЛ . Московская команда проиграла 4 из 6 матчей чемпионата после зимней паузы, показав худшее начало года с 2001-го.

«Ни один иностранный тренер сам не уйдет из команды, потому что есть хорошая неустойка. Зачем уходить самому, когда можно спокойно сидеть и получать деньги? Получается игра или нет, Челестини будет ждать, когда руководство ЦСКА сделает какой-то шаг. Если оно предложит уйти ему и даст неустойку, то он уйдет и получит ее. Если нет, будет работать до лета.

Игра ЦСКА неуправляемая – ни заменами, ни составом. Как можно не ставить Мойзеса , когда это сильнейший игрок команды? Понятно, что был конфликт, но он уже решен. Это не очень правильно», – сказал Гришин.