  • Гришин о Челестини: «Ни один иностранный тренер не уйдет сам – зачем, когда можно спокойно сидеть и деньги получать? Игра ЦСКА неуправляемая – ни заменами, ни составом»
31

Гришин о Челестини: «Ни один иностранный тренер не уйдет сам – зачем, когда можно спокойно сидеть и деньги получать? Игра ЦСКА неуправляемая – ни заменами, ни составом»

Гришин о Челестини: зачем уходить самому, когда можно сидеть и получать деньги?.

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о будущем главного тренера армейцев Фабио Челестини.

Сегодня ЦСКА уступил «Сочи» (0:1) в домашнем матче 24-го тура Мир РПЛ. Московская команда проиграла 4 из 6 матчей чемпионата после зимней паузы, показав худшее начало года с 2001-го.

«Ни один иностранный тренер сам не уйдет из команды, потому что есть хорошая неустойка. Зачем уходить самому, когда можно спокойно сидеть и получать деньги? Получается игра или нет, Челестини будет ждать, когда руководство ЦСКА сделает какой-то шаг. Если оно предложит уйти ему и даст неустойку, то он уйдет и получит ее. Если нет, будет работать до лета.

Игра ЦСКА неуправляемая – ни заменами, ни составом. Как можно не ставить Мойзеса, когда это сильнейший игрок команды? Понятно, что был конфликт, но он уже решен. Это не очень правильно», – сказал Гришин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
31 комментарий
А россиян много уходило по собственному?
А россиян много уходило по собственному?
Федотов пытался 200 млн рублей отсудить, так то)
Но откуда Гришину знать, он не просыхает)
А россиян много уходило по собственному?
Ну Слуцкий, например, порывался. Березуцкий тоже сам ушёл.
Федотов кстати до последней копейки судился с ЦСКА и хочу заметить он не иностранец
Федотов кстати до последней копейки судился с ЦСКА и хочу заметить он не иностранец
За свой труд и хотел получить,да и результат у него в конечном счёте был и кубок и 2место с ограниченной обоймой игроков
За свой труд и хотел получить,да и результат у него в конечном счёте был и кубок и 2место с ограниченной обоймой игроков
Да на самом деле Федотов то и нормальный тренер. Дисциплина жесткая в команде и не сюсюкался ни с кем
Что же никто из армейских ветеранов не орёт из каждого утюга о том, что команду должен тренировать Игнашевич, Березуцкий и т. д. у кого там ещё корочки есть?
А то про Спартак все считают нужным высказаться, кто их должен из бывших игроков тонировать
Что же никто из армейских ветеранов не орёт из каждого утюга о том, что команду должен тренировать Игнашевич, Березуцкий и т. д. у кого там ещё корочки есть? А то про Спартак все считают нужным высказаться, кто их должен из бывших игроков тонировать
Вот,Семака скоро уберут из зенита и он пойдет в ЦСКА.
Вот,Семака скоро уберут из зенита и он пойдет в ЦСКА.
На дай бог, нам такого не надо.
Что он сделал? Чего добился?
Выиграл чемпионат с составом ценой 2-3 команды?
Слава богу, что они себя закапали сами. 🤣 Кто же знал, что зенет погубит то, что принесло результат раньше!деньги 💷
А кто из наших без неустойки уходил?
А кто из наших без неустойки уходил?
Березуцкий.
Где ж решён конфликт. Как раз нет. Какая-то подачка ввиде выхода на 15 мин.
Где ж решён конфликт. Как раз нет. Какая-то подачка ввиде выхода на 15 мин.
Причём Мойзес один показал столько старания за 15 минут, сколько 11 игроков за весь первый тайм не показали
Хотя,и было видно, что этот перерыв как будто сбил с игрового ритма супермашину

А вообще, Челистини начал разочаровывать и вправду
Может и игроки сливают, что их не красит, ибо половина состава раскрыли себя только благодаря Челистини, тоже мне профессионалы
Но эта упертость Челистини сыграет с ним плохую шутку
Причём Мойзес один показал столько старания за 15 минут, сколько 11 игроков за весь первый тайм не показали Хотя,и было видно, что этот перерыв как будто сбил с игрового ритма супермашину А вообще, Челистини начал разочаровывать и вправду Может и игроки сливают, что их не красит, ибо половина состава раскрыли себя только благодаря Челистини, тоже мне профессионалы Но эта упертость Челистини сыграет с ним плохую шутку
Да у Мойзеса видно, что душа всё равно не на месте. А то что сливают не верится. Не было за ними такого замечено никогда. Даже когда Федотов тогда удила закусил, и то всё мирно закончилось. Скорее прав Григорян щас сказал, что Челестини сам сбил все работавшие настройки и потерялся в новых игроках.
Эстонцы в основном.
Эстонцы в основном.
И то со второй работы)
Что-то Кирюшу Брейдо не слышно, когда все хорошо было, он был в каждой бочке затычкой, а сейчас - тишина…
Челестини нужно признать, что его футбол здесь не работает, и поменять подход к игре, но вместо этого тренер уперся рогом. Играть от себя не получается
А Российский тренер сам уйдет?
Да все вылезли и добились ничьей,а ЦСКА как и в предыдущие обоср..лся, команда на последнем месте которую все имеют -умудриться у себя дома проср..ть -позор набрали говн..,а не игроков, Балтика с первой лиги выше находится -позорище, нужно отыгрываться Поповича или из атаки кого -челестини защитника выпускает -и вообще нахрена брали какого то воронова, боссели у Краснодара хоть штрафные подаёт,
Воронов -он вообще хоть играть умеет -или зачем нужен
