Лосано закрыл соцсети из-за оскорблений после матча с «Барсой». Хавбек «Эспаньола» раскритиковал поведение соперников: «Видно, как они уважают коллег по профессии»

Лосано из «Эспаньола» закрыл соцсети после критики игроков «Барсы».

Полузащитник «Эспаньола » Поль Лосано закрыл свои соцсети из-за оскорблений после дерби с «Барселоной» (1:4).

В послематчевом интервью футболист раскритиковал поведение некоторых игроков соперника: «Видно, как они уважают коллег по профессии».

Болельщики сине-гранатовых в ответ стали писать оскорбительные сообщения Лосано.

Гави, Гарсия и Канселу устроили стычку с Мильей и Лосано после 4:1 в дерби с «Эспаньолом». Поль позже сказал про Гави: «Всегда один и тот же парень»