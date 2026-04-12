  • Галактионов об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Если будет конкретика от большого клуба – всестороннее развитие игрока должно быть в приоритете. Пока это слух – смысл мусолить?»
Галактионов об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Если будет конкретика от большого клуба – всестороннее развитие игрока должно быть в приоритете. Пока это слух – смысл мусолить?»

Галактионов об интересе «ПСЖ» к Батракову: будет конкретика – будет и разговор.

Михаил Галактионов прокомментировал информацию о том, что Алексей Батраков может быть интересен «ПСЖ».

– Были новости об интересе «ПСЖ» к Батракову. Как вы на это отреагировали? Обсуждали ли с Алексеем? И могут ли сообщения об интересе «ПСЖ» отвлекать игрока?

– Сложно сказать. Понятно, что видели эту информацию. Но предпочитаю более конкретные действия. Если будет конкретика от того или иного большого клуба, то понятно, что всестороннее развитие игрока должно быть в приоритете.

На сегодняшний день это слух. Смысл мусолить? Будет конкретика, предложение, будет и разговор.

Если проанализировать трансфер Сафонова в «ПСЖ», то я лично узнал об этом только за два дня до подписания. Там абсолютная тишина была. Если каждый день мусолить слухи, то, наверное, это и игроку не будет полезно, и всем остальным, – сказал главный тренер «Локомотива».

Агент Батракова о «ПСЖ»: «Мне сложно сказать, прилетят ли их представители в Москву. Информация подтверждает, что Алексей заслуживает внимания больших клубов»

Зачем такие вопросы задавать тренеру , который как бы и ничего и не решает
Я понял, ПСЖ хочет собрать фан группу из России
