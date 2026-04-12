Галактионов об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Если будет конкретика от большого клуба – всестороннее развитие игрока должно быть в приоритете. Пока это слух – смысл мусолить?»
Михаил Галактионов прокомментировал информацию о том, что Алексей Батраков может быть интересен «ПСЖ».
– Были новости об интересе «ПСЖ» к Батракову. Как вы на это отреагировали? Обсуждали ли с Алексеем? И могут ли сообщения об интересе «ПСЖ» отвлекать игрока?
– Сложно сказать. Понятно, что видели эту информацию. Но предпочитаю более конкретные действия. Если будет конкретика от того или иного большого клуба, то понятно, что всестороннее развитие игрока должно быть в приоритете.
На сегодняшний день это слух. Смысл мусолить? Будет конкретика, предложение, будет и разговор.
Если проанализировать трансфер Сафонова в «ПСЖ», то я лично узнал об этом только за два дня до подписания. Там абсолютная тишина была. Если каждый день мусолить слухи, то, наверное, это и игроку не будет полезно, и всем остальным, – сказал главный тренер «Локомотива».
