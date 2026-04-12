  • Нойер опроверг, что ушел из сборной Германии из-за конфликта с Нагельсманном: «Это не так, у нас хорошие отношения – неважно, что говорят другие. Я не сыграю на ЧМ, потому что сосредоточен на «Баварии»
Нойер о Нагельсманне: между нами нет конфликта.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер отрицает, что завершил карьеру в сборной Германии из-за конфликта с главным тренером Юлианом Нагельсманном.

«Это совершенно не так. Мы разговаривали [в «Баварии»], когда он был моим тренером. Я также играл при нем на Евро. Между нами нет конфликта. У нас хорошие отношения. Ни меня, ни его не интересует, что говорят другие. Поэтому мы относимся к этому спокойно.

Я не сыграю на чемпионате мира и не участвую в процессе [подготовки]. Я сосредоточен на «Баварии» и повторяю это снова и снова. Мне нравится быть частью этой команды. У нас впереди множество важных и решающих матчей, и я просто стараюсь наслаждаться ими вместе с командой», – сказал Нойер в интервью ZDF.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern & Germany
Да зачем ему это позорище на ЧМ, он видит что команда ужасна, соснегоесли честно очень хороший, ребят молодые и играющие, но играют совместно ужасно!
Нагельсманн не тянет, смотрел товарищеские матчи, и если честно не вижу прохода дальше 1/8,
Из группы то выйдут думаю без проблем, там группа то!
А вот дальше уже думаю при такой игре им(сборной Германии) там делать нечего!
И зачем туда суваться Нойеру, снова стату по сейвам прокачать!
А если не отобьет то все шишки на него скинут!
Как можно не взять Нойера на мундиаль? Чтоб вы из группы не вышли
Ответ Spaten
ЧМ 18 - не вышли из группы, ЧМ 22 - не вышли из группы. конец света не случится если Германия в очередной раз не выйдет из группы
Ответ Spaten
Нойер —возрастной вратарь, который решил, что ему уже сложно играть на 2 фронта. Он хочет выложиться в клубе на 100%, поэтому отказался от матчей за сборную. Всё-таки ему не 20, и не 30 лет.
