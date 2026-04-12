Нойер опроверг, что ушел из сборной Германии из-за конфликта с Нагельсманном: «Это не так, у нас хорошие отношения – неважно, что говорят другие. Я не сыграю на ЧМ, потому что сосредоточен на «Баварии»
Нойер о Нагельсманне: между нами нет конфликта.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер отрицает, что завершил карьеру в сборной Германии из-за конфликта с главным тренером Юлианом Нагельсманном.
«Это совершенно не так. Мы разговаривали [в «Баварии»], когда он был моим тренером. Я также играл при нем на Евро. Между нами нет конфликта. У нас хорошие отношения. Ни меня, ни его не интересует, что говорят другие. Поэтому мы относимся к этому спокойно.
Я не сыграю на чемпионате мира и не участвую в процессе [подготовки]. Я сосредоточен на «Баварии» и повторяю это снова и снова. Мне нравится быть частью этой команды. У нас впереди множество важных и решающих матчей, и я просто стараюсь наслаждаться ими вместе с командой», – сказал Нойер в интервью ZDF.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern & Germany
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Нагельсманн не тянет, смотрел товарищеские матчи, и если честно не вижу прохода дальше 1/8,
Из группы то выйдут думаю без проблем, там группа то!
А вот дальше уже думаю при такой игре им(сборной Германии) там делать нечего!
И зачем туда суваться Нойеру, снова стату по сейвам прокачать!
А если не отобьет то все шишки на него скинут!