Нойер опроверг, что ушел из сборной Германии из-за конфликта с Нагельсманном: «Это не так, у нас хорошие отношения – неважно, что говорят другие. Я не сыграю на ЧМ, потому что сосредоточен на «Баварии»

Нойер о Нагельсманне: между нами нет конфликта.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер отрицает, что завершил карьеру в сборной Германии из-за конфликта с главным тренером Юлианом Нагельсманном.

«Это совершенно не так. Мы разговаривали [в «Баварии»], когда он был моим тренером. Я также играл при нем на Евро. Между нами нет конфликта. У нас хорошие отношения. Ни меня, ни его не интересует, что говорят другие. Поэтому мы относимся к этому спокойно.

Я не сыграю на чемпионате мира и не участвую в процессе [подготовки]. Я сосредоточен на «Баварии» и повторяю это снова и снова. Мне нравится быть частью этой команды. У нас впереди множество важных и решающих матчей, и я просто стараюсь наслаждаться ими вместе с командой», – сказал Нойер в интервью ZDF.