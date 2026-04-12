Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»

Фанаты «Сити» подшучивали над «Челси» в концовке матча АПЛ.

Болельщики «Манчестер Сити» скандировали «Это что, «Этихад»?» на 92-й минуте гостевой игры с «Челси » в АПЛ (3:0).

Счет матча, проходившего на стадионе «Стэмфорд Бридж », к тому моменту был 3:0 в пользу «горожан».

«Этихад » – домашняя арена «Манчестер Сити ».