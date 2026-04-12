  Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»

Фанаты «Сити» подшучивали над «Челси» в концовке матча АПЛ.

Болельщики «Манчестер Сити» скандировали «Это что, «Этихад»?» на 92-й минуте гостевой игры с «Челси» в АПЛ (3:0). 

Счет матча, проходившего на стадионе «Стэмфорд Бридж», к тому моменту был 3:0 в пользу «горожан». 

«Этихад» – домашняя арена «Манчестер Сити». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
Потому что стадион опустел? 🤣🤣
Ответ CyberUnited
Ахаха😂😂😂 ля и смешно и грустно
Ответ CyberUnited
Хорошо)
Empty Bridge — часть проекта Боули. Обязательная реализация до II квартала 2027
Ответ Noken
Боулинг скоро даст интервью, что он всегда мечтал управлять Реалом и жить в Мадриде. 😆
Ответ Акер
Это хорошо 👍
Шесть очков, игра в запасе. Все только начинается
Ответ Spaten
А еще очная встреча на следующей неделе в воскресенье!
Ответ mrgtosh
Итого :
Равенство по потерянным ))
Неудивительно, Сити хозяин Челси
Ответ Roman
лучше Сити хозяин Челси чем Эгбали
Еще больший позор, что половина фанбазы болела за сити в этом матче)
Ответ shepardjack
Tottenham mentality
"Челси" (руководство клуба) - это заслужил!
Ненавижу такие матчи и еще больше такие результаты после них. Чувствуешь полное опустошение. Мало того, что футболистам плевать, руководству плевать. Так еще соперники злорадствовуют.
Хуже себя чувствуют только фанаты шпор
Ответ Once a Blue always a Blue
Неженка. Выбрал клуб для боления с кучей денег, а теперь строит из себя плаксивую деву.
Если ты выбрал для боления мешок денег это не значит, что у мешка не может быть спада. Он и у МС будет и у того же ПСЖ. Да даже Бавария умудрилась не выиграть Бундеслигу и что теперь ныть всем как собака женского рода?
Ответ Микель Артета 65%
Таких клоунских аллегорий как у тебя, конечно, еще поискать. Словно я болею за ПСЖ и тут пожаловался
«Это что, Драгау?»🤭

Хе-хе, ну разнесли что поделать. Надеюсь Арсик так же разнесут.
Ответ Proper Chels
немощные, что с вас взять
Да, такая же тихая библиотека без фанатов, как и Этихад
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
«Челси» не побеждает «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 10 матчей из 13 с тех пор
