У «Челси» 5 поражений с общим счетом 2:15 и разгром клуба из третьей лиги в 6 последних матчах. Дальше – «МЮ»
«Челси» проиграл 5 из 6 последних матчей.
«Челси» проиграл третий матч АПЛ подряд.
Команда Лиэма Росеньора сегодня была разгромлена «Манчестер Сити» (0:3) на своем поле в 32-м туре. 21 марта она уступила «Эвертону» (0:3), 14 марта – «Ньюкаслу» (0:1).
Также с 11 марта на счету лондонцев два поражения от «ПСЖ» (2:5 и 0:3) в Лиге чемпионов и победа над «Порт Вейл» (7:0) из третьей лиги в Кубке Англии.
18 апреля «Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Кто бы мог подумать?
Для руководства "Челси" это важнее.
Как- то было время, что Челси 5 лет подряд был непобедимым на Стемфорд Бридж. После этого стадион назвали крепостью
Может менталка у игроков стала иной, но сейчас как бы и нет этой ауры ужаса выездной игры.