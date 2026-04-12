У «Челси» 5 поражений с общим счетом 2:15 и разгром клуба из третьей лиги в 6 последних матчах. Дальше – «МЮ»

«Челси» проиграл 5 из 6 последних матчей.

«Челси» проиграл третий матч АПЛ подряд.

Команда Лиэма Росеньора сегодня была разгромлена «Манчестер Сити» (0:3) на своем поле в 32-м туре. 21 марта она уступила «Эвертону» (0:3), 14 марта – «Ньюкаслу» (0:1).

Также с 11 марта на счету лондонцев два поражения от «ПСЖ» (2:5 и 0:3) в Лиге чемпионов и победа над «Порт Вейл» (7:0) из третьей лиги в Кубке Англии.

18 апреля «Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед».

Кто выиграет Лигу чемпионов?5875 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Оставили все силы с Порт Вейл. Можно понять
Все голы забили в том матче.
Надо же практика назначения безвольных сервильных тренеров-ноунеймов нигде не окупается.
Кто бы мог подумать?
Комментарий скрыт
Что за дичь ты написал?
Ладно бы поражения, так команду тупо громят, позорники.
Так ты сказал ждать трансферов и предсезонки. Ждем.
Зато они ЛЕГО хорошо собирают.
Для руководства "Челси" это важнее.
А вы попробуйте собирать также быстро, как и они, и тогда посмотрим… там где написано, что собирать 5+ лет, они за день всей командой собирали!
Исторические результаты конечно. Разгром на разгроме.
Как- то было время, что Челси 5 лет подряд был непобедимым на Стемфорд Бридж. После этого стадион назвали крепостью
крепостью абрамовича ??!
На, МЮ тоже дома ужас наводил долгие годы. А потом лет 10 ноги раздвигал кому не лень.
Может менталка у игроков стала иной, но сейчас как бы и нет этой ауры ужаса выездной игры.
Они реально думали, что назначение негра поможет?🤣
Жаль бабу не успели назначить, Унион всех обхитрил
Что за мем?
Росеньор своей работой превратил Мареску в гения.
аксиома - студент всегда будет бит профессором
После победы над Барсой как же пенсы восхищались, и пророчили проход всех катком до конца сезона!
Не было такого. Если только я шутку
Пока Боули и Клэрк во главе, возможно Челси так и останется в средниках и даже будет бороться за выживание.
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
12 апреля, 17:32
«Челси» не побеждает «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 10 матчей из 13 с тех пор
12 апреля, 17:27
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О'Райли забили, у Шерки два ассиста
12 апреля, 17:26
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
10 минут назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
