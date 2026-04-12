У «Челси» 5 поражений с общим счетом 2:15 и разгром клуба из третьей лиги в 6 последних матчах. Дальше – «МЮ»

«Челси» проиграл 5 из 6 последних матчей.

«Челси» проиграл третий матч АПЛ подряд.

Команда Лиэма Росеньора сегодня была разгромлена «Манчестер Сити » (0:3) на своем поле в 32-м туре. 21 марта она уступила «Эвертону» (0:3), 14 марта – «Ньюкаслу» (0:1).

Также с 11 марта на счету лондонцев два поражения от «ПСЖ» (2:5 и 0:3) в Лиге чемпионов и победа над «Порт Вейл» (7:0) из третьей лиги в Кубке Англии.

18 апреля «Челси » встретится с «Манчестер Юнайтед».