У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину

«Краснодар» не нанес ни одного точного удара в первой половине игры с «Зенитом».

Команды встречаются в Санкт-Петербурге в 24-м туре Мир РПЛ.

Гости пробили четыре раза, но в створ так и не попали. При этом у Кевина Ленини был удар в перекладину.

«Зенит» предпринял три попытки забить и дважды попал в створ ворот «Краснодара». Венделу удалось открыть счет на 27-й минуте.

«Быки» больше владели мячом (57%) и подали два угловых («Зенит» – ни одного).

