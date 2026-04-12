  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину
30

У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом». Ленини попал в перекладину

Команды встречаются в Санкт-Петербурге в 24-м туре Мир РПЛ.

Гости пробили четыре раза, но в створ так и не попали. При этом у Кевина Ленини был удар в перекладину.

«Зенит» предпринял три попытки забить и дважды попал в створ ворот «Краснодара». Венделу удалось открыть счет на 27-й минуте.

«Быки» больше владели мячом (57%) и подали два угловых («Зенит» – ни одного).

«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция

Кто выиграет Лигу чемпионов?5875 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКраснодар
logoКевин Ленини
logoпремьер-лига Россия
logoМурад Мусаев
logoЗенит
logoСергей Семак
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Топовый футбол Краснодара и трусливый футбол Семака. Главное не перепутать.
Ответ Игорь Новиков
согласен.
Ответ Игорь Новиков
все увидели во втором тайме, жаль не дожали вас
В перекладину добротно лупанули....
Ответ tolstiy
Все ради красивого заголовка
Ответ tolstiy
Это не створ же. Это каркас. А вот все, что внутри каркаса это уже створ ворот.
Нужно с судьей поговорить по этому поводу.
Посмотрим что будет во втором тайме если Семак опять будет удерживать счёт то победы нам не видать
Зенит на классе выскочек
Тяжело будет Краснодару. Усилить игру почти некем. У Зенита на скамейке ещё один состав, у Краснодара Боселли и молодёжь.
Ответ Pertinax Gandi
Ну год назад (без одного дня) была та же ситуация. Зенит дома разнёс Краснодар, в том числе из-за гораздо более длинной скамейки. Но титул выиграл Краснодар за счёт потери Зенитом очков с более слабыми командами.
Карась хотел пропустить фол педриньо...но вар помог.
Нет ударов, но есть нюанс
Краснодар против Зенита в очных встречах в принципе не тянет. А в Петербурге особенно, там последний раз побеждали перед ЧМ-2018, ещё Смолов победный пас отдал на Классона.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Динамо» сыграло 3:2 с «Акроном» в гостях
13 апреля, 16:21
«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1. Вендел и Оласа забили, Педро удалили через 7 минут после выхода
12 апреля, 18:32
Мусаев о матче с «Зенитом»: «Никакого плана нет, надо играть в свою игру. «Краснодару» не хватает одного-двух игроков, это вызывает настороженность»
12 апреля, 16:23
Рекомендуем
Главные новости
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
10 минут назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем