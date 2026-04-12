  • «Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)

По информации As, руководство мадридцев хочет, чтобы Кроос занял должность в спортивной структуре клуба со следующего сезона, считая, что немец может помочь в дальнейшем развитии клуба. Отмечается, что на возвращении Тони настаивает президент «Реала» Флорентино Перес, однако на данный момент конкретных договоренностей между клубом и бывшим футболистом нет.

Кроос покинул «Реал» летом 2024 года, завершив профессиональную карьеру. За 10 лет в составе клуба немец выиграл 23 трофея, включая 4 титула Ла Лиги и 5 кубков Лиги чемпионов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Предложите ему лучше поиграть, как Скоулзу в свое время предложили и он чемпионство принес)
Кросса очень не хватает на поле сегодняшнему Реалу
перес чувствует людей
поэтому он поверил в зизу
поэтому не тянул с алонсо (при всем уважении)
и многое другое
Ответ drag23
Комментарий удален пользователем
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
а тут проявляется его бизнес-хватка.
видимо вини много миллионов денег приносит)
Как бы хотелось, чтобы Легенда получил должность в клубе! Безумно скучаем по Тони, его игре и филигранным радиоуправляемым пасам!
можно его в центр поля вернуть?)
Дайте человеку отдохнуть
уговорил.
флорентино, у нас отмена
Он не сильно отдыхает - преподаёт в своей детской школе
Возвращайся в поле, Тони.
Кроос очень умный и прагматичный немец. Это видно и по игре, и по его спорт школам. У него может получиться роль функционера, если дадут достаточную власть и рычаги влияния, а не говорящей головы, аля Роберто Карлос или Солари.
Материалы по теме
Тони Кроос: «Реал» – самая опасная команда в мире в атакующем хаосе. Ожидал, что «Бавария» продолжит доминировать при 2:0, но они начали отступать. Могли сыграть 3:3»
11 апреля, 10:01
Кроос о завершении карьеры: «Я не хотел дойти до момента, когда начнутся проблемы со здоровьем. Чувство мяча никуда не делось, но я очень доволен этим решением»
26 марта, 14:22
Кроос о «Реале»: «Клуб очень похож на семью, Перес излучает что-то очень человечное. Я чувствовал себя защищенным в трудные времена»
26 марта, 11:29
Рекомендуем
Главные новости
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
10 минут назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем