«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)

«Реал» хочет предложить Тони Кроосу должность в клубе.

«Реал » хочет предложить своему бывшему полузащитнику Тони Кроосу работу в клубе.

По информации As, руководство мадридцев хочет, чтобы Кроос занял должность в спортивной структуре клуба со следующего сезона, считая, что немец может помочь в дальнейшем развитии клуба. Отмечается, что на возвращении Тони настаивает президент «Реала» Флорентино Перес , однако на данный момент конкретных договоренностей между клубом и бывшим футболистом нет.

Кроос покинул «Реал» летом 2024 года, завершив профессиональную карьеру. За 10 лет в составе клуба немец выиграл 23 трофея, включая 4 титула Ла Лиги и 5 кубков Лиги чемпионов.