«Челси» не побеждает «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 10 матчей из 13 с тех пор

«Челси» не побеждает «Сити» почти 5 лет.

«Челси » крупно уступил «Манчестер Сити » (0:3) в матче 32-го тура АПЛ.

Лондонцы не могут обыграть «горожан» с мая 2021 года. Тогда «Челси» победил «Сити» в финале Лиги чемпионов (1:0).

С тех пор команды сыграли 13 матчей – «Сити» одержал 10 побед, три игры завершились вничью.