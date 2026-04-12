«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе

«Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков при игре в запасе.

«Манчестер Сити» приблизился к «Арсеналу » по итогам 32-го тура АПЛ .

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Челси» (3:0), а «канониры» вчера уступили «Борнмуту» (1:2).

Лондонцы по-прежнему возглавляют таблицу с 70 очками. У «горожан» 64 балла и игра в запасе.

Третьим с 55 очками идет «Манчестер Юнайтед», который в понедельник сыграет с «Лидсом», «Астон Вилла» также с 55 баллами занимает 4-е место. У «Ливерпуля» 52 очка и 5-е место, «Челси» с 48 очками располагается на 6-й строчке.

«Манчестер Сити » примет «Арсенал» уже в следующем туре – 19 апреля.