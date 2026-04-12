  • «Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
128

«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе

«Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков при игре в запасе.

«Манчестер Сити» приблизился к «Арсеналу» по итогам 32-го тура АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня разгромила «Челси» (3:0), а «канониры» вчера уступили «Борнмуту» (1:2).

Лондонцы по-прежнему возглавляют таблицу с 70 очками. У «горожан» 64 балла и игра в запасе.

Третьим с 55 очками идет «Манчестер Юнайтед», который в понедельник сыграет с «Лидсом», «Астон Вилла» также с 55 баллами занимает 4-е место. У «Ливерпуля» 52 очка и 5-е место, «Челси» с 48 очками располагается на 6-й строчке. 

«Манчестер Сити» примет «Арсенал» уже в следующем туре – 19 апреля.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5874 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Артета выстроит бус и будет играть на ничью:)
Ответ rigobersong
Артета выстроит бус и будет играть на ничью:)
И получит 0-4.
Ответ rigobersong
Артета выстроит бус и будет играть на ничью:)
Главное, чтоб Артетка до матча на Этихаде не помер от страха раньше времени. А то намечается самый мемный слив титула в истории футбола.
Сити чемпион
Ответ prorva77
Сити чемпион
Так вчера же только писали про Арсенал что такое не отдают. Хотя я не понял с чего такое писать после поражения от Борнмута
Ответ prorva77
Сити чемпион
Прикольно за мешков болеть?
Артета самый беспонтовый ученик Пепа,один трофей за 7 лет.У Марески и Компани уже больше а они меньше работали
Ответ Мент-Кент
Артета самый беспонтовый ученик Пепа,один трофей за 7 лет.У Марески и Компани уже больше а они меньше работали
И футбол ставит максимально далёкий от Пеповского. Чему "учился" хрен знает.
Ответ Мент-Кент
Артета самый беспонтовый ученик Пепа,один трофей за 7 лет.У Марески и Компани уже больше а они меньше работали
Справедливости ради, в отличии от Марески и Компани, Микель все эти 7 лет противостоял Пепу
Никогда еще так не болел за Сити и Пепа! Спасибо доминатору.
Ответ BZB
Никогда еще так не болел за Сити и Пепа! Спасибо доминатору.
Я вообще впервые в жизни болею за Сити и Пепа. И тоже благодаря доминатору и его неадекватным глорам, которые еще осенью на Арсенал и АПЛ, и ЛЧ уже натянули.
Все в руках Сити, выигрывай очный матч и все остальные и станешь чемпионом независимо от результатов Арсенала. Совсем недавно в это сложно было поверить.
Ответ CoId_Little_Heart
Все в руках Сити, выигрывай очный матч и все остальные и станешь чемпионом независимо от результатов Арсенала. Совсем недавно в это сложно было поверить.
Арсенал долен сыграть еще одну ничью или проигрыш. Если только проигоыш Сити, то потразнице Арсенал выше будет.
Ответ CoId_Little_Heart
Все в руках Сити, выигрывай очный матч и все остальные и станешь чемпионом независимо от результатов Арсенала. Совсем недавно в это сложно было поверить.
Может случиться такой интересный сценарий что после личной встречи начнется гонка "кто больше назабивает"
Ага, и разница мячей (которая определяющая при равенстве очков) всего лишь на 3 гола хуже, что явно будет нивелировано за счёт двух предполагаемых побед (в игре в запасе и в очном). Честно говоря, это означает, что все шансы Арсенала сведены до "выстоять в очной" и ни до чего иного. Все остальные варианты сделали ручкой после Борнмута.
Для полного счастья арсеналу нужно вылететь от Спортинга и сосредоточить усилия на АПЛ)
Ответ Алексей Иванов
Для полного счастья арсеналу нужно вылететь от Спортинга и сосредоточить усилия на АПЛ)
Чтобы занять второе место
Ответ Алексей Иванов
Для полного счастья арсеналу нужно вылететь от Спортинга и сосредоточить усилия на АПЛ)
Не, сначала потратить кучу сил на Спортинг и слить Сити очный матч, а затем отлететь от Атлетико)
Арсенал на пасху опять без яиц)
Ну Пеп на таких чемпионских гонках уже шапку съел, а Арсенал 22 года не выигрывал АПЛ. В целом как будто бы итог предсказуем. Да, Сити не идеален по этому сезону, но видно, что Гвардиола на пик команду вывел как раз к апрелю - маю. Арсенал в этом смысле сильно прогадал, потому что пик формы пришелся на октябрь - декабрь, а в календарном 2026 году команда больше мучается, чем играет. Плюс ещё серия без чемпионства сильно давит, да и Артета понимает, что если в этом сезоне он не выиграет ни одного крупного титула, то с очень большой долей вероятности это будет началом конца его тренереской карьере на топ уровне. Это то же накладывает свой отпечаток на то, что из себя Арсенал сейчас представляет.
Ответ And Justice for All
Ну Пеп на таких чемпионских гонках уже шапку съел, а Арсенал 22 года не выигрывал АПЛ. В целом как будто бы итог предсказуем. Да, Сити не идеален по этому сезону, но видно, что Гвардиола на пик команду вывел как раз к апрелю - маю. Арсенал в этом смысле сильно прогадал, потому что пик формы пришелся на октябрь - декабрь, а в календарном 2026 году команда больше мучается, чем играет. Плюс ещё серия без чемпионства сильно давит, да и Артета понимает, что если в этом сезоне он не выиграет ни одного крупного титула, то с очень большой долей вероятности это будет началом конца его тренереской карьере на топ уровне. Это то же накладывает свой отпечаток на то, что из себя Арсенал сейчас представляет.
Ну какой пик?Сити даже и близко не в пиковой форме...Их мертвый Реал в ЛЧ как мешков вынес из ЛЧ.С того момента по сути провели 3 матча , и был перерыв а полторы недели , где его игроки разъехались по сборным.
Кого он вывел на пик - непонтяно
представляете какую артета держисраку на этихаде выкатит! я даже посмотрю эту игру
