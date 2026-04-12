Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»

Пономарев: Челестини – дешевое повидло, не вижу у ЦСКА будущего с ним.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что у армейцев нет будущего под руководством Фабио Челестини .

Сегодня ЦСКА уступил «Сочи» в домашнем матче 24-го тура Мир РПЛ (1:1). После рестарта чемпионата московская команда проиграла 4 из 6 матчей .

«Не вижу будущего у ЦСКА с Челестини. Он нулевой – прямо как Карпин ! Ни черта не соображает в футболе. В Швейцарии он там где-то тренировал. Разве он великий тренер после этого?

Сейчас все надеются на удачу, вдруг получится. Вот такая ситуация. Челестини – дешевое повидло», – сказал Пономарев.

