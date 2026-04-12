  • Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что у армейцев нет будущего под руководством Фабио Челестини.

Сегодня ЦСКА уступил «Сочи» в домашнем матче 24-го тура Мир РПЛ (1:1). После рестарта чемпионата московская команда проиграла 4 из 6 матчей.

«Не вижу будущего у ЦСКА с Челестини. Он нулевой – прямо как Карпин! Ни черта не соображает в футболе. В Швейцарии он там где-то тренировал. Разве он великий тренер после этого?

Сейчас все надеются на удачу, вдруг получится. Вот такая ситуация. Челестини – дешевое повидло», – сказал Пономарев.

«Это не позор». Как Челестини поплыл после провала ЦСКА с «Сочи»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
49 комментариев
4 апреля
Владимир Пономарев: «Говорить, что Челестини надо сейчас уволить, просто неприлично. ЦСКА выигрывает, наметился рисунок. Порядок в команде наведен, каждый знает свое место»

Отдайте деду таблетки)
Ответ tommy_hell_trigger
4 апреля повидло было дорогое.
12 апреля повидло стало дешëвым.
Ответ Joker2104
срок годности подходит в акцию кинули
Пономарев о старте ЦСКА: «Челестини построил настоящий советский футбол, а не галиматью какую‑то. Закончились перекатывания мяча поперек поля. Будет результат»
22 июля 2025
Ответ Гусеконь
Ну так тогда всем казалось что игра будет только улучшаться как и результаты. Что еще говорить в той ситуации? Как и сейчас когда очевидно что все вон из рук плохо
Ответ raulka
то есть если будет 3-4 победы подряд, то снова крутим диван и поём дифирамбы?
Интересно, а есть такая тема, по которой дед не имеет своего мнения? 🤔🤔🤔
Ответ Arty K.
Какие таблетки сегодня выпить, например.
Ответ Arty K.
По дорогому повидлу у него нет мнения
Спросил сейчас у Алисы есть ли такое выражение "дешевое повидло". Вы не поверите. Есть. И автор его - Владимир Пономарев.
Ответ Konstantin K-Pax
🤣
Ответ Konstantin K-Pax
Это не так. Эта фраза была в советской детской книжке "Приключения Васи Куролесова", подростковый такой забавный детектив. Юрий Коваль автор, если правильно помню. Фраза перекочевала в одноимённый советский мультик, вполне известный. "Стой, Курица, стой, дешёвая повидла!" - когда преступник Курочкин убегает от окруживших дом ментов в окно, а Батон, его подельник, такое ему кричит, так как он по комплекции вынужден остаться в доме. Евгений Леонов озвучил Батона.
Пономарев её оттуда и запомнил, типа мема даже тогда фраза была.
Швейцарец может быть сыром, шоколадом, но не повидлом. Бабаевский шоколад он.
Против фактов не попрëшь.
ЦСКА нужно дорогое варенье, а не дешëвое повидло!
Сегодня ЦСКА уступил… сыграв в ничью 1:1… это как понять?)
Мерящим прошлым трудно с будущим.
Скандалы, интриги, расследования затмили всё, не до игры, видимо. )
Пусть посоветует руководству нашего клуба свою кандидатуру на пост тренера и полностью несёт ответственность за его результаты! Вижу, как наш ветеран сразу устранится ... Только и может,что критиковать команду !
«Это не позор». Как Челестини оправдывался после провала ЦСКА с «Сочи»
13 апреля, 06:00
Челестини о ЦСКА: «Вы не знаете, что с нами было. Речь идет не о чемпионстве, а о спокойствии. Нужно сконцентрироваться на футболе»
12 апреля, 15:52
Тренер ЦСКА Челестини: «Хочу выиграть Кубок. Могу вас заверить, что команда выкладывается максимально»
12 апреля, 14:55
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
9 минут назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
