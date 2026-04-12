«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол

Мойсес Кайседо позволил «Манчестер Сити» забить третий гол в ворота «Челси».

После атаки «горожан», завершившейся ударом по воротам, голкипер Роберт Санчес отдал мяч эквадорскому полузащитнику. Кайседо начал разворачиваться в окружении трех футболистов соперника и допустил потерю. Жереми Доку , совершив отбор, выбежал к воротам и нанес точный удар – 3:0.

«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция