«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
Мойсес Кайседо позволил «Манчестер Сити» забить третий гол в ворота «Челси».
После атаки «горожан», завершившейся ударом по воротам, голкипер Роберт Санчес отдал мяч эквадорскому полузащитнику. Кайседо начал разворачиваться в окружении трех футболистов соперника и допустил потерю. Жереми Доку, совершив отбор, выбежал к воротам и нанес точный удар – 3:0.
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:3 – Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста. Онлайн-трансляция
Кто выиграет Лигу чемпионов?5872 голоса
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все уже хотят жить в Мадриде.
Мне чет кажется, игроки сливают тренера
Мне кажется «тренера» громко сказано, про Россеньера. Человек абсолютно не готов к тому уровню требований, который предъявляется.
Сливают не сливают сложно сказать, но то что они не бьются за него это факт.
поздравляю Сити с чемпионством.
Санчес был бы умнее, то не отдавал игроку в окружении 3х соперников
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем