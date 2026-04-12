  • Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поменял фото профиля в соцсетях перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2 – первый матч). 

Испанец разместил изображение Леброна Джеймса с кубком НБА, выигранным в сезоне-2025/16. Тогда «Кливленд», за который выступал Джеймс, отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» и победил в седьмом матче. 

Изображение: instagram.com/lamineyamal

Ответная игра между «Барселоной» и «Атлетико» пройдет в Мадриде 14 апреля. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?5872 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
У "Барселоны" осталась последняя надежда - Леброн Джеймс!
Только ему по силам победить "Атлетико".
Максимум тако вторник может сделать краб
Че, как дела у «Ливерпуля», на что-то претендуете, за что-то боритесь?)
Каждый раз, когда он что-то исполняет, это выходит боком Барселоне.
не надо врать! что-то против реала и Эспаньола не выходило.
Братишка фармит ауру, пока бумеры на минус вайбе
Настрой до матча пока правильный. Посмотрим что будет во время матча.
Комментарий скрыт
А должен быть как у ветерана футбола с огромным опытом?
Типы не в курсе, что он аватарки почти каждые 3 дня меняет👍
вы-то откуда в курсе?
Ну у меня таких фанов Ламина и Барсы, впрочем как Реала полный двор бегает, как потеплело кричат визжат , повывалили. Летом бегают в форме Ламина, Мбаппе.
Лучше бы Месси поставил, у тебя свой пример под боком
Как сейчас помню ту финальную серию. А Ямалю в то время было 8 лет..
Комментарий удален модератором
ну умнее тебя уж точно
Один ригобоба тоже любит менять аватарки. а потом пропадает с сайта
ахахаахахах хороооош
Сверх важная информация, что Ямал на аватарку поставил 🤦‍♂️
Не люблю Леброна, но тот камбэк был что-то с чем-то.

Эх, скучаю по битвам ГСВ - Кавс.
Рекомендуем
Главные новости
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
9 минут назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем