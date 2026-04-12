Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м

Ямаль поместил фото Леброна на аватарку перед матчем с «Атлетико».

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поменял фото профиля в соцсетях перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико » (0:2 – первый матч).

Испанец разместил изображение Леброна Джеймса с кубком НБА, выигранным в сезоне-2025/16. Тогда «Кливленд», за который выступал Джеймс, отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» и победил в седьмом матче.

Ответная игра между «Барселоной» и «Атлетико» пройдет в Мадриде 14 апреля.