Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что готов рассказать другим испанским тренерам о высоком уровне Мир РПЛ.
Сегодня красно-белые сыграли на выезде с «Ростовом» в матче 24-го тура (1:1).
– Знали ли вы раньше [тренера «Ростова»] Джонатана Альбу? Нравится ли вам, что в РПЛ есть еще один испанец?
– РПЛ – привлекательный чемпионат. Лично я об этой лиге ничего не знал, но знал, что он есть.
Всем другим испанским тренерам буду говорить, что это хорошая страна и хороший чемпионат. Возможно, в будущем в чемпионате будет больше испанцев, – сказал Карседо.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5475 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хороший уровень лет 10 назад был.