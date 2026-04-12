Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»

Карседо об РПЛ: буду говорить всем испанским тренерам, что это хороший чемпионат.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо заявил, что готов рассказать другим испанским тренерам о высоком уровне Мир РПЛ.

Сегодня красно-белые сыграли на выезде с «Ростовом » в матче 24-го тура (1:1).

– Знали ли вы раньше [тренера «Ростова»] Джонатана Альбу? Нравится ли вам, что в РПЛ есть еще один испанец?

– РПЛ – привлекательный чемпионат. Лично я об этой лиге ничего не знал, но знал, что он есть.

Всем другим испанским тренерам буду говорить, что это хорошая страна и хороший чемпионат. Возможно, в будущем в чемпионате будет больше испанцев, – сказал Карседо.