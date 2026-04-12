Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
Райан Шерки вышел на чистое второе место в списке ассистентов АПЛ.
Вингер «Манчестер Сити» отметился двумя результативными передачами в игре с «Челси» в 32-м туре. На 51-й минуте он отдал пас Нико О’Райли, на 57-й Марку Гехи.
Теперь на счету 22-летнего француза 10 ассистов в дебютном сезоне. Больше в чемпионате только у хавбека «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша – 16.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Гениальный игрок
И минут в два раза меньше, чем у Бруно
И лет ему на 10 меньше и в команде играет в 10 раз лучше и т.д и т.п
Не обращай внимания , диванным экспертам всегда нужно что-то вы*рать
Шерки в полном порядке)
Шикарное подписание. При этом Райан пропустил два месяца из за травмы
Самое удивительное, что Ливер за 120 млн. купил кота в мешке, а Сити отыскал яркий бриллиант.
Учитывая обычные траты Сити он достался им бесплатно... Жаль Париж не подсуетился.. И очень странно.
У Парижа полно креативщиков, зачем ещё один ?
Никогда не бывает лишним такой игрок. Вот Фабиан Руис, например, травмирован, да и 30 лет уже, дорабатывает контракт. Такой бы яркий игрок как Шерки мог бы его заменить уже сейчас.
Шерки один из тех, кто влюбляет в футбол своими действиями
