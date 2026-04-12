Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов

Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ.

Райан Шерки вышел на чистое второе место в списке ассистентов АПЛ .

Вингер «Манчестер Сити » отметился двумя результативными передачами в игре с «Челси » в 32-м туре. На 51-й минуте он отдал пас Нико О’Райли, на 57-й Марку Гехи.

Теперь на счету 22-летнего француза 10 ассистов в дебютном сезоне. Больше в чемпионате только у хавбека «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеша – 16.

Подробно со статистикой Шерки можно ознакомиться здесь .