  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
39

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба недоволен ничьей со «Спартаком» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ

– Результат несправедливый. Первый тайм наш, во втором больше моментов было у наших ворот.

Насколько «Ростов» справился с задачами, которые вы ставили перед игроками?

– Очень хорошо (справился). Сделали несколько замен, поменяли план, ребята отлично провели первый тайм. Во втором могло быть лучше, но тоже неплохо.

Замена защитника Семенчука во втором тайме? Попросил замену, получил желтую карточку, почувствовал дискомфорт.

Почему сделали тройную замену в конце игры?

Мелехин тоже чувствовал дискомфорт, попросил замену. У Роналдо было сложное задание, он устал.

Ятимов получил желтую карточку за затяжку времени в конце. Разговаривали с ним на эту тему?

– Разговор по поводу карточки всегда есть, можно разговаривать, но на поле все чувствуют по‑другому, – сказал Альба.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5872 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoРустам Ятимов
logoСпартак
logoРоналдо дос Сантос
logoпремьер-лига Россия
logoВиктор Мелехин
logoДавид Семенчук
logoДжонатан Альба
logoМатч ТВ
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Передайте привет Сухому
Ответ Михаил Зюбин
Да, именно Сухой не захотел забивать гол в ворота Ростова.
Второй тайм был за Спартаком. Но, команда выглядела уставшей, не хватало скорости. Из-за этого ошибки в обороне и много проигранных единоборств.
Ответ Konstantin Zorin
Да и первый тайм был за Спартаком. Джику накосячил на единственно опасном Рональдо.
Ответ Konstantin Zorin
Угальде прокля по ходу, в церковь надо идти.... А Ростов играет 2 матча в чемпионате... В следующем матче легко сольют... Вот кого в первую лигу хотелось бы отправить
Конечно же несправедлив результат. Спартак должен был побеждать даже после трудного матча в Питере. И сколько уже можно привозить пенальти на ровном месте. Эта прям беда уже какая-то...
Ответ Иван Иванов
На чём основано твоё "должен"? Только внятно, пожалуйста.
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ну ваши игроки валялись на поле словно на пляже, судья поплыл
Ну что результат несправедлив он отчасти "прав" , понятно что Ростов борется, но все эти валяния на поводу которых был судья это не про футбол скорее
Ответ Mr Robot
Балет на поле был и судья поплыл .Футбол мужская игра а тут в Ростове загорать пришли а не футбол играть
У Спартака конечно моменты были поострее, включая голевую атаку, Ростов отыгрался с пенальти вопреки всему в первом тайме, но на этот самый забитый гол наиграли во втором тайме. Такой аванс получился своего рода. Ятимов - машина.
Если по лежанию на поле здесь спора нет , да и рисовать левый пенальти думаю тут тоже первые. А вот насчёт преимущества по игре тут что то напутали
Известные народные нытики пришли по своей профессии, потому что не смогли обыграть 10 команду чемпионата)))
Тут, конечно, ни о какой популяризации футбола речи быть не может - скорее, наоборот. Понятно, почему в Ростове всего 15 тысяч в воскресенье со Спартаком - футбол местной команды это кровь из глаз.
Так и не понял, в чем несправедливость, если в первом, по его словам, они были лучше, а втором - соперник, при этом Ростов не создал кучу моментов, чтобы победить, поэтому, так понимаю, они намекает, что Ростов должен был проиграть?
Ответ Евгений Кошелек
да он не совсем адекватный. посмотри интервью перед матчем. вопрос есть, а он несет вообще другое. это тип с улицы, его с остановки подобрали и все молчат, даже Мостовой
Читайте новости футбола в любимой соцсети
