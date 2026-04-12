Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»

Андрей Аршавин: Соболев тащит «Зенит».

«Когда Соболев выходит на поле, то у «Зенита» появляется розыгрыш. Например, с Дураном такого нет.

Соболев очень здорово себя ощущает и физически, и морально, он тащит весну для «Зенита», – сказал заместитель председателя правления «Зенита » по спортивному развитию.