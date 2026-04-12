  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»
Видео
198

Евсеев вновь нецензурно выражался во время послематчевого интервью.

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев вновь нецензурно выругался во время интервью после матча с «Локомотивом».

Встреча 24-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1. «Локомотив» сравнял счет на 87-й минуте после неудачной игры на выходе вратаря Давида Волка.

– С одной стороны, ничья на выезде, с другой – до последних минут вели в счете. Как оцените сегодняшний результат?

– Вы игру смотрели?

– Да.

– Много было моментов у «Локомотива»?

– Нет.

– Ну так все.

– Так как вы оцените результат?

– «Динамо» Махачкала, #####, если тут играет не то что на равных, #####, но, по крайней мере, #####, мы играем в футбол, #####. И мы хотим играть в атаку, #####, а не как раньше тут было – в оборону все играли, #####. Вот надо о чем говорить-то, #####. Кардинально команда меняется, – сказал Евсеев.

Напомним, ранее на этой неделе КДК оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд во время интервью после матча с «Балтикой» (2:1).

Кто выиграет Лигу чемпионов?5868 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Александра Дорского
logoВадим Евсеев
logoДинамо Махачкала
брань
контент
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
198 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рецидивист, б****
Комментарий удален модератором
Ответ SHUREPA
Комментарий удален модератором
это вполне может быть синдром Туретта
Ну не умеет он по другому разговаривать)) 🙊
Да , большой успех науки и советской средней школы, что животные вообще разговаривают !
Значит надо молчать
Следующее интервью Евсеева: ###### ##### Динамо Махачкала ####### ##### ###### ###### ######. Всем спасибо
Всем спасибо, #####.
Если бы не ты, я бы написал)))
РФС с радостью потирает свои ручки, очередная халявная сотка прилетела)
За рецидив штраф должен быть больше, причем в несколько раз.
Он скоро обанкротит клуб штрафами.
Первое слово Вадима Евсеева было не "мама", а #####!
Это хорошо)
Грубо
Дайте этому быдлу матча 3 дисквалификации. Просто денежный штраф он очевидно не понимает.
Понимает он всё, но просто не может без мата. Слова не связываются в предложения. Тут уже специалисты нужны, но они помогут только, если у человека появится желание. Но Евсееву всё по ###
Там за Еенит играют ребята, которые не умеют ни читать, ни писать, не надо тут возводить интеллигентность в ранг добродетели. Тем более, что Саша больше не хочет быть хорошим мальчиком.
Не одобряю такой стиль общения, но всё равно посмеялся)) особенно с того факта, что предыдущий случай был буквально на прошлой неделе. И штраф уже прилетел, но Вадима Валентиновича не остановили такие мелочи))
КДК - иди суда, #####!
Он матом не ругается, он на нем говорит.
Весь Уэльс хорошо знает ребусы Евсеева)))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
12 апреля, 16:07
Филолог Гогина об интервью Евсеева: «У оратора явно бедный словарный запас. А нецензурная лексика – культурный бич нашего времени, профессионал на публичном рабочем месте не должен опускаться до нее»
10 апреля, 18:51
Колосков про мат Евсеева: «Это позор! Тренер – это воплощение педагога, человек, которого цитируют, он должен быть образцом высочайшей культуры, а получилось безобразие полнейшее»
9 апреля, 21:59
Рекомендуем
Главные новости
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
8 минут назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем