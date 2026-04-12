Евсеев после 1:1 с «Локо»: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####»

Евсеев вновь нецензурно выражался во время послематчевого интервью.

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев вновь нецензурно выругался во время интервью после матча с «Локомотивом ».

Встреча 24-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1. «Локомотив» сравнял счет на 87-й минуте после неудачной игры на выходе вратаря Давида Волка.

– С одной стороны, ничья на выезде, с другой – до последних минут вели в счете. Как оцените сегодняшний результат?

– Вы игру смотрели?

– Да.

– Много было моментов у «Локомотива»?

– Нет.

– Ну так все.

– Так как вы оцените результат?

– «Динамо » Махачкала, #####, если тут играет не то что на равных, #####, но, по крайней мере, #####, мы играем в футбол, #####. И мы хотим играть в атаку, #####, а не как раньше тут было – в оборону все играли, #####. Вот надо о чем говорить-то, #####. Кардинально команда меняется, – сказал Евсеев.

Напомним, ранее на этой неделе КДК оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд во время интервью после матча с «Балтикой» (2:1).