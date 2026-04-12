Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»

Галактионов про ничью с «Динамо» Махачкала: проявили характер, молодцы.

Михаил Галактионов прокомментировал ничью с «Динамо » Махачкала в Мир РПЛ – 1:1.

– После победы в Туле в Кубке России «Локомотив» провел шесть матчей, в которых одержал лишь одну победу. С чем связан кризис команды?

– Нам необходимо переламывать эту ситуацию с точки зрения результатов. Есть матчи, в которых мы играем достаточно неплохо. Иногда в концовке нас немножко не хватает. Есть игры, где ведем в счете и упускаем преимущество.

Сегодня надо отдать должное сопернику. Они были организованны при игре в обороне и не дали возможности нам проводить быстрые и скоростные атаки. Здесь нам не хватило точности.

С точки зрения организации игры не самый лучший наш матч. Включились только в концовке. Путем замен и перестроений пытались усилить игру и сделать крен в сторону атаки. И по такой игре, как складывался матч, хорошо, что отыгрались. Любой положительный результат для нас сейчас лучше, чем отрицательный.

Много разных факторов, почему так сложилось. Не готов говорить по горячим следам. Есть нюансы игры, характер игры. Также думаем всегда, кто может усилить по ходу матча. Все эти моменты складываются. И, значит, всего этого не хватило нам, чтобы довести матч до победы.

Но, повторюсь, по организации и эмоциональной составляющей это не лучшая наша игра. Но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Старались отыграться. Однако причины, почему нет победы сегодня, надо более спокойно проанализировать, – сказал главный тренер «Локомотива ».