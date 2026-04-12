  • Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
28

Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»

Галактионов про ничью с «Динамо» Махачкала: проявили характер, молодцы.

Михаил Галактионов прокомментировал ничью с «Динамо» Махачкала в Мир РПЛ – 1:1.

– После победы в Туле в Кубке России «Локомотив» провел шесть матчей, в которых одержал лишь одну победу. С чем связан кризис команды?

– Нам необходимо переламывать эту ситуацию с точки зрения результатов. Есть матчи, в которых мы играем достаточно неплохо. Иногда в концовке нас немножко не хватает. Есть игры, где ведем в счете и упускаем преимущество.

Сегодня надо отдать должное сопернику. Они были организованны при игре в обороне и не дали возможности нам проводить быстрые и скоростные атаки. Здесь нам не хватило точности.

С точки зрения организации игры не самый лучший наш матч. Включились только в концовке. Путем замен и перестроений пытались усилить игру и сделать крен в сторону атаки. И по такой игре, как складывался матч, хорошо, что отыгрались. Любой положительный результат для нас сейчас лучше, чем отрицательный.

Много разных факторов, почему так сложилось. Не готов говорить по горячим следам. Есть нюансы игры, характер игры. Также думаем всегда, кто может усилить по ходу матча. Все эти моменты складываются. И, значит, всего этого не хватило нам, чтобы довести матч до победы.

Но, повторюсь, по организации и эмоциональной составляющей это не лучшая наша игра. Но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Старались отыграться. Однако причины, почему нет победы сегодня, надо более спокойно проанализировать, – сказал главный тренер «Локомотива».

Кто выиграет Лигу чемпионов?5865 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Михал Михалыч, тут такое дело: 1:1 с Махачкалой — это не положительный результат
Михал Михалыч, тут такое дело: 1:1 с Махачкалой — это не положительный результат
Михалыч, хочу тебе напомнить, ты не тренер Пари НН. Ничья - плохой результат!!!
Михал Михалыч, тут такое дело: 1:1 с Махачкалой — это не положительный результат
При том в обеих матчах с разными тренерами Махачкалы.
Как будто после ахмата для локо сезон закончился
Как будто после ахмата для локо сезон закончился
Он еще в том году закончился, и просто не начался по весне)
Как будто после ахмата для локо сезон закончился
Он еще в том году закончился, и просто не начался по весне)
Любой положительный результат лучше отрицательного. Помощник, запишите эти простые, но в то же время великие слова!
Урааа, ничья с Махачкалой дома, спасибо что не слили, так что-ли?
С такой скамейкой больше 6 го места мечтать не стоит! К Михалычу вопросов нет!
С такой скамейкой больше 6 го места мечтать не стоит! К Михалычу вопросов нет!
С хрена ли нету? 3 сезона подряд мы получаем команду, кординально отличающуюся от осенней. Что он делает 3 зимних перерыва подряд?
как потребовал себя михал михалычем звать, так результат и пропал
как потребовал себя михал михалычем звать, так результат и пропал
У него так третья подряд весна
У него так третья подряд весна
Стабильность!
Нельзя усилить игру выводя на замену игрока уровня Сарвели.. ну не усилить им игру! Зачем?? Дай блин Мялковскому пошустрить. Ну сколько можно Спрвели выводить???
Нельзя усилить игру выводя на замену игрока уровня Сарвели.. ну не усилить им игру! Зачем?? Дай блин Мялковскому пошустрить. Ну сколько можно Спрвели выводить???
Сарвели, между прочим, чуть не забил сегодня. Смотрелся лучше Комличенко, игравшегл весь матч. Я самый яростнвй критик Сарвели но сегодня он вышел не плохо (для самого себя)
Сарвели, между прочим, чуть не забил сегодня. Смотрелся лучше Комличенко, игравшегл весь матч. Я самый яростнвй критик Сарвели но сегодня он вышел не плохо (для самого себя)
Комличенко практически весь верх снял, несмотря на грузный тяжелый вес отбегал весь матч. Не филонил ни разу. Даже в конце делал ускорения. Сарвели на поле не было. Как всегда.
Пора на выход, Мишка
Ты уже необучаем к сожалению
Пора на выход, Мишка Ты уже необучаем к сожалению
Мишка Мишаньевич
То, что отыгрались , конечно, хорошо. Одно очко лучше, чем ноль, но это Динамо Махачкала при всём к ним уважении, тут надо говорить скорее о потери двух очков, чем радоваться ничье.
Очередная слабая весна от Локо, мы снова встали, устали и играем в футбол лишь отрезками, а со скамейки по-прежнему некого выпустить
Михалыч, у тебя игроки умные. Можно им вернуть осеннюю магию, когда они кружили в атаке?
