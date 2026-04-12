49

Рабинер о пенальти в ворота «Спартака»: «Судейство в РПЛ – отдельный вид искусства, представить себе такой 11-метровый в ЛЧ я не могу. Едва заметное касание»

Журналист Игорь Рабинер не согласен с назначенным в пользу «Ростова» пенальти в ворота «Спартака» в матче 24-го тура Мир РПЛ (1:1). 

Защитник «Спартака» Александр Джику ударил шипами в голень Роналдо дос Сантосу. Сперва главный судья Алексей Сухой не зафиксировал фол, но после просмотра повтора назначил одиннадцатиметровый. Мохаммад Мохеби реализовал пенальти. 

«Легкий» пенальти на Джику – но вот такие в РПЛ ставят. Армейцы в предыдущем матче с «Сочи» тоже имели по аналогичному поводу что сказать.

Судейство в РПЛ – отдельный вид искусства. Представить себе такой 11-метровый в Лиге чемпионов я не могу. Когда смотришь прямой эфир – это едва заметное касание. Повтор – то же самое. А стоп-кадр – и уже вроде как явная накладка. Которой в реальности не было», – написал Рабинер. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?5837 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
49 комментариев
Да был там пенальти,Джику идиот корявый.
Там пенальти 50/50, в момент игры даже никто и не обратил внимания, но ВАР-это отдельная история, стоп кадр показали и конечно пенальти. Но Джику это нечто конечно, он во втором тайме привёз ещё похлеще, ладно молодой пацан вышел 1 на 1 и переволновался...
Игорь, надо быть объективным, а не топить за Спартак
Если объективно, то любой команде такие пенали ставить не нужно. Ву играет в мяч, и касается ноги Роналдо. Раньше до ВАР такие моменты даже не свистели. И это было правильно. Сейчас смотрят в основном стоп-кадр. Получается было касание - виноват, не обращая внимания на остальное. Из мужской игры судьи делают балет. Рабинер же и пишет, что в игре ЦСКА с Сочи был такой же.
Да, раньше может и не смотрели такие моменты. А сейчас смотрят и пенальти назначен справедливо
Сегодня Джику был лучшим игроком Ростова
Уважения судей хватило на один матч в СПб
Пеналь был, все вопросы к чёрному дереву
Да был пенальти 100%.
Просто совершенно неоправданный эпизодом, такой же как у Солари и Дмитриева в предыдущих весенних матчах (а может и ещё кого забал) - нельзя так неаккуратно в своей штрафной играть.
Человек будучи обычным, максимально необъективным кузьмичом, умудрился посторить журналисткую карьеру
Зато у Вас объективности и с микроскопом не обнаружишь.
не печатайте его, он не понимает футбол...
Лет двадцать назад такие не ставили!
эпоха видео...тут без вариантов...
Судейство в РПЛ - это клоунада. Шуты гороховые, а не судьи
От Джику конечно. Только поздно заметил, что накосячил, когда писал. Уже не убрать и не исправить.
