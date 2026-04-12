Рабинер о пенальти в ворота «Спартака»: «Судейство в РПЛ – отдельный вид искусства, представить себе такой 11-метровый в ЛЧ я не могу. Едва заметное касание»

Рабинер о пенальти в ворота «Спартака»: судейство в РПЛ – отдельное искусство.

Журналист Игорь Рабинер не согласен с назначенным в пользу «Ростова » пенальти в ворота «Спартака » в матче 24-го тура Мир РПЛ (1:1).

Защитник «Спартака» Александр Джику ударил шипами в голень Роналдо дос Сантосу. Сперва главный судья Алексей Сухой не зафиксировал фол, но после просмотра повтора назначил одиннадцатиметровый. Мохаммад Мохеби реализовал пенальти.

«Легкий» пенальти на Джику – но вот такие в РПЛ ставят. Армейцы в предыдущем матче с «Сочи» тоже имели по аналогичному поводу что сказать.

Судейство в РПЛ – отдельный вид искусства. Представить себе такой 11-метровый в Лиге чемпионов я не могу. Когда смотришь прямой эфир – это едва заметное касание. Повтор – то же самое. А стоп-кадр – и уже вроде как явная накладка. Которой в реальности не было», – написал Рабинер.