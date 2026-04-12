Мусаев о матче с «Зенитом»: «Никакого плана нет, надо играть в свою игру. «Краснодару» не хватает одного-двух игроков, это вызывает настороженность»

Мусаев перед «Зенитом»: плана нет, надо играть в свой футбол.

Мурад Мусаев поделился ожиданиями от встречи «Краснодара» с «Зенитом » в Мир РПЛ.

– Какой план на сегодня приготовили?

– Никакого плана нет, надо играть в свою игру, это самое важное. Не нужно играть на ничью или думать о результате. Нужно думать о том, как показать свой лучший футбол.

– Вас не расстраивает, что обойма по сравнению с прошлым сезоном уменьшилась? Вылетел Виктор Са, у Александра Черникова удаление. Этой глубины хватит дотянуть в Кубке и чемпионате?

– Это вызывает у меня настороженность. Нам не хватает одного‑двух футболистов, особенно сейчас. Ряд игроков на трех карточках, и любая дисквалификация вызывает головные боли.

– Что нужно сделать, чтобы не допустить поражение от «Зенита» со счетом 1:4, как в прошлом сезоне?

– Тогда был недельный цикл [тренировок], и, может быть, мы немного перестарались. Полчаса мы играли хорошо, потом провалились. Сейчас был чуть другой график: играли с московским «Динамо», потом были восстановительные и тактические тренировки. Тот матч уже забыли, – сказал главный тренер «Краснодара ».

