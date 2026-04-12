  • Мусаев о матче с «Зенитом»: «Никакого плана нет, надо играть в свою игру. «Краснодару» не хватает одного-двух игроков, это вызывает настороженность»
Мусаев о матче с «Зенитом»: «Никакого плана нет, надо играть в свою игру. «Краснодару» не хватает одного-двух игроков, это вызывает настороженность»

Мурад Мусаев поделился ожиданиями от встречи «Краснодара» с «Зенитом» в Мир РПЛ.

– Какой план на сегодня приготовили?

– Никакого плана нет, надо играть в свою игру, это самое важное. Не нужно играть на ничью или думать о результате. Нужно думать о том, как показать свой лучший футбол.

– Вас не расстраивает, что обойма по сравнению с прошлым сезоном уменьшилась? Вылетел Виктор Са, у Александра Черникова удаление. Этой глубины хватит дотянуть в Кубке и чемпионате?

– Это вызывает у меня настороженность. Нам не хватает одного‑двух футболистов, особенно сейчас. Ряд игроков на трех карточках, и любая дисквалификация вызывает головные боли.

– Что нужно сделать, чтобы не допустить поражение от «Зенита» со счетом 1:4, как в прошлом сезоне?

– Тогда был недельный цикл [тренировок], и, может быть, мы немного перестарались. Полчаса мы играли хорошо, потом провалились. Сейчас был чуть другой график: играли с московским «Динамо», потом были восстановительные и тактические тренировки. Тот матч уже забыли, – сказал главный тренер «Краснодара».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» с «Краснодаром». Начало – в 19:30 по московскому времени.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Никакого плана на игру нет - гениальный ответ тренера лидера чемпионата…
Никакого плана на игру нет - гениальный ответ тренера лидера чемпионата…
так он и расскажет какой план
«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» – 1:1. Вендел и Оласа забили, Педро удалили через 7 минут после выхода
12 апреля, 18:32
Сергей Семак: «Чемпионат гораздо важнее Кубка, естественно. При подготовке к «Краснодару» о «Спартаке» никто не вспоминал. Большую часть работы «Зенит» посвятил атакующим действиям»
12 апреля, 16:15
У «Зенита» в старте вдвое больше россиян, чем у «Краснодара» – 4 против 2
12 апреля, 16:08
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
