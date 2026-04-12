Де Дзерби о 0:1 с «Сандерлендом»: «Тоттенхэм» не заслуживал поражения. Я могу быть для игроков отцом или старшим братом – им не нужен тренер, они будут играть лучше, став увереннее»

Де Дзерби о 0:1 с «Сандерлендом»: «Тоттенхэм» не заслужил поражения.

Главный тренер «Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби считает главной проблемой своей команды нехватку уверенности.

Сегодня «шпоры» уступили «Сандерленду» (0:1) в первом матче под руководством Де Дзерби. Команда находится в зоне вылета из АПЛ , занимая 18-е место в таблице за 6 туров до конца сезона.

«Мне жаль, потому что мы не заслуживали поражения. Мы провели хороший матч – возможно, для победы этого было недостаточно, но в первом тайме нам не повезло в нескольких ситуациях.

Я ничего не могу сказать игрокам, потому что они сделали все возможное с точки зрения отношения и характера. Безусловно, мы можем играть лучше. Мы должны работать над этим. Я работаю не столько на поле, потому что они хорошие ребята, и мне их жаль, – я хочу дать им уверенность.

С тактической точки зрения мы провели хороший первый тайм. Как с мячом, так и без мяча. Нам не хватает уверенности, чтобы показывать хороший футбол, но мы сделали то, над чем работали на этой неделе. Игроки могут играть лучше, если чувствуют уверенность. Я могу быть старшим братом, отцом, им не нужен тренер. Им не нужно улучшать игру. Они могут играть лучше, и они будут играть лучше, как только мы достигнем другого уровня уверенности.

Безусловно, я уверен, что если мы сможем победить, то все изменится», – сказал Де Дзерби.

«Тоттенхэм» закрепился в зоне вылета: уже c Де Дзерби сгорели «Сандерленду». Шанс на Чемпионшип – уже под 50%