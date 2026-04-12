Сергей Семак: «Чемпионат гораздо важнее Кубка, естественно. При подготовке к «Краснодару» о «Спартаке» никто не вспоминал. Большую часть работы «Зенит» посвятил атакующим действиям»

Сергей Семак: чемпионат важнее Кубка.

Сергей Семак высказался о встрече «Зенита» с «Краснодаром » после вылета из FONBET Кубка России от «Спартака».

– Кубок и чемпионат – два разных турнира. Естественно, чемпионат гораздо важнее. Была подготовка к матчу с «Краснодаром», о «Спартаке» никто не вспоминал. Большую часть своей работы мы посвятили атакующим действиям.

– С чем вы связываете преображение Соболева?

– Работа и труд. Он много энергии дает. Главное, что забивает, потому что для него это очень важно. Это придает уверенности и нивелирует слабости, которые у него есть, как у каждого игрока. Уверенность, которая к нему пришла, позволяет ему совершать меньше простых ошибок, – сказал главный тренер «Зенита ».

