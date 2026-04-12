  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергей Семак: «Чемпионат гораздо важнее Кубка, естественно. При подготовке к «Краснодару» о «Спартаке» никто не вспоминал. Большую часть работы «Зенит» посвятил атакующим действиям»
23

Сергей Семак: «Чемпионат гораздо важнее Кубка, естественно. При подготовке к «Краснодару» о «Спартаке» никто не вспоминал. Большую часть работы «Зенит» посвятил атакующим действиям»

Сергей Семак высказался о встрече «Зенита» с «Краснодаром» после вылета из FONBET Кубка России от «Спартака». 

– Кубок и чемпионат – два разных турнира. Естественно, чемпионат гораздо важнее. Была подготовка к матчу с «Краснодаром», о «Спартаке» никто не вспоминал. Большую часть своей работы мы посвятили атакующим действиям.

– С чем вы связываете преображение Соболева?

– Работа и труд. Он много энергии дает. Главное, что забивает, потому что для него это очень важно. Это придает уверенности и нивелирует слабости, которые у него есть, как у каждого игрока. Уверенность, которая к нему пришла, позволяет ему совершать меньше простых ошибок, – сказал главный тренер «Зенита».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Зенит» с «Краснодаром». Начало – в 19:30 по московскому времени.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5861 голос
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoСергей Семак
logoМатч ТВ
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как только Кубок слили, сразу он стал особо никому не нужным. Как бы потом про золото чемпионата не услышать что-то подобное.
Тебе бы научиться читать, а не додумывать.
Он сказал, что чемпионат важнее кубка, а не что кубок не нужен
Скажет, что наша цель - выиграть Лигу Чемпионов, но нас туда не допустили, поэтому просто форму поддерживаем через кубок и чемпионат.
Через два часа: «Следующий юбилейный сезон гораздо важнее»
Сто первый год намного важнее сотого.
Сирожа молодец
Хахаха

Конечно важнее. Ты же вылетел из кубка
Кубок менее важен для Семака, т.к. они вылетели. Если бы играли, Семак бы сказал, что оба трофея очень важны. Тем более, в юбилей
Игра будет на ничью, календарь у быков сложнее и по личным встречам Зенит впереди.
Все болельщики Зенита сегодня за Краснодар, пора Серёже отдыхать
Все болельщики России сегодня за Краснодар, пора зениту отдыхать)
Да зеня итак отдыхает уже третий сезон)
С зарплатой в 275 миллионов , если это правда. Все игры ложны быть важными. Или эти деньги за 30 игр чемпионата и два отпуска в год платят
А зря про Спартак не вспоминал. Спиши мушку, вечером Леша тебя "похвалит".
Читайте новости футбола в любимой соцсети
