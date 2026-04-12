14

Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал выступление армейцев в матче с «Сочи» (0:1) в 24-м туре Мир РПЛ.  

«Игры у армейцев никакой не вижу абсолютно, ее нет. Просто передают мяч друг другу. Нет интересных комбинаций, обводок. Защита дырявая, «Сочи» делал все, что хотел.

ЦСКА давал принимать мяч на своей половине поля команде с последнего места. Даже оборона развалилась. Нельзя ее перетряхивать. Это же основа!» – сказал Пономарев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
позорище,бездари и ещё такие деньги получают.всех на среднею пенсию по России.дормоеды и этот иностранец с женой- давай до свидания.
Футболисты не виноваты что у них тренер нулевой
Виноваты все без исключения.
Надо брейдо гнать вместе со своим другом и этим итальянским женатиком, уже твержу с октября, что это тренер - дно, на багаже Марко вывез, а вот первый сбор и обкакался.
Про какой багаж вообще может идти речь, если с первого товарищеского матча ЦСКА в другой футбол стал играть? Гораздо смотрибельнее было, чем про Николиче.

Весна пока проваливается, здесь без сомнений, и то все можно исправить
Что исправить? Поставленные рекорды?
Провафлить Сочи на своем поле?
Обделаться в кубке с гандикапом в 2 мяча
Там у Челестини стресс как-то, наверное работа с женой теперь не доставляет удовольствия😂.
Гинер Бабаев вы что не видите что тренер ноль,он не тот кто нужен клубу.Умаляю уберите ево пока не поздно
жена - аналитик, о чем ещё можно говорить? семья приехала за халявой. Рейс, Виктор, да почти все покупки - промах. Бабаева давно надо гнать из клуба. Агенты нашли видимо подход.
Вот тебе кубковое проклятье в действии.
Не знаю, до последнего терпел, выбрался на мячик за долгое время (с семьей).
Увидел то, что с телевизора не видел.
А именно, любая игра центральных — это отдать пас на флангового защитника (первого паса в атаку нет ни у кого из них), дальше оттуда по флангу и навес в центр, и так на протяжении 90 минут, под конец были пару комбинаций, но на этом всё!!!!
Каждый берет игру на себя и тащит куда-то мяч, не пытаясь играть командой, складывалось ощущение, что такая установка на игру от тренера.
Про дальние удары я вообще молчу.
Моменты были, но вратарь сочей, тянул всё, что летело в его сторону! Угловые, о боже!!! Это просто «космос». Про это, наверное, все выучили, что падают на ближнюю штангу.
Больше никаких идей.
Нахрен тренер по стандартам, я не знаю!
Складывается ощущение, что итальянская мафия просто доит московский клуб 🤣
За игру 1, за желание 3 твёрдое.
Тренерской идеи я в этом не видел никакой.
Блейд с возвращением.
Возможно, еще съёжу на «Спартак», чисто за эмоциями 😅эх, где же ты, мой 😔 2012
