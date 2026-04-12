Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»

Пономарев о ЦСКА: игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал выступление армейцев в матче с «Сочи» (0:1) в 24-м туре Мир РПЛ .

«Игры у армейцев никакой не вижу абсолютно, ее нет. Просто передают мяч друг другу. Нет интересных комбинаций, обводок. Защита дырявая, «Сочи » делал все, что хотел.

ЦСКА давал принимать мяч на своей половине поля команде с последнего места. Даже оборона развалилась. Нельзя ее перетряхивать. Это же основа!» – сказал Пономарев.