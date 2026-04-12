Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров

Мурики в двух голах от Мбаппе в гонке бомбардиров Ла Лиги.

Форвард «Мальорки» Ведат Мурики сделал дубль в матче с «Райо Вальекано » (3:0, второй тайм) в 31-м туре Ла Лиги.

Косоварский футболист забил 21 гол в 30 матчах нынешнего сезона чемпионата Испании – это второй результат по количеству голов за сезон для игрока «Мальорки» в XXI веке. Рекорд принадлежит Даниэлю Гуисе – 27 мячей в сезоне-2007/08.

Мурики идет на втором месте в гонке бомбардиров Ла Лиги, отставая от Килиана Мбаппе из «Реала » на два гола.