11

Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров

Мурики в двух голах от Мбаппе в гонке бомбардиров Ла Лиги.

Форвард «Мальорки» Ведат Мурики сделал дубль в матче с «Райо Вальекано» (3:0, второй тайм) в 31-м туре Ла Лиги. 

Косоварский футболист забил 21 гол в 30 матчах нынешнего сезона чемпионата Испании – это второй результат по количеству голов за сезон для игрока «Мальорки» в XXI веке. Рекорд принадлежит Даниэлю Гуисе – 27 мячей в сезоне-2007/08.

Мурики идет на втором месте в гонке бомбардиров Ла Лиги, отставая от Килиана Мбаппе из «Реала» на два гола. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
есть сомнения на счет того забил бы Мбаппе столько в Мальорке. а если считать без пенальти то Мурике лидер
Четкая аналитика.
Есть сомнения,забил бы столько Месси в Мальорке ?)
Месси как-то участвует в этой гонке?
Мурики забил 21, а Мальорка забила 39. У Ведада больше 50% голов от всей команды, машина.
Мурики лучший бомбардир в истории Мальорки в Ла Лиге(55 мячей).
Без учета пенальти, Мурики забил больше Мбаппе
Эх помню сезон 07-08 , Луис Фабиано был в огне , но на финише Дани Гуиса начал забивать аномально много и перегнал бразильца
Тот самый сезон, где Борселонка в коридоре постояла ))
У Демичелиса фантастический старт в Ла Лиге — за первые пять игр три победы (в том числе над Реалом), ничья и поражение. Принял Мальорку в зоне вылета, сейчас поднял на 15-е. И это еще не предел, потому что команда до него и после — небо и земля. Могут и в первую десятку залететь
монстряга
