Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
Мурики в двух голах от Мбаппе в гонке бомбардиров Ла Лиги.
Форвард «Мальорки» Ведат Мурики сделал дубль в матче с «Райо Вальекано» (3:0, второй тайм) в 31-м туре Ла Лиги.
Косоварский футболист забил 21 гол в 30 матчах нынешнего сезона чемпионата Испании – это второй результат по количеству голов за сезон для игрока «Мальорки» в XXI веке. Рекорд принадлежит Даниэлю Гуисе – 27 мячей в сезоне-2007/08.
Мурики идет на втором месте в гонке бомбардиров Ла Лиги, отставая от Килиана Мбаппе из «Реала» на два гола.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
Есть сомнения,забил бы столько Месси в Мальорке ?)