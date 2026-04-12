Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев заявил, что его команда упустила победу над «Локомотивом».
Матч 24-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1. «Локомотив» сравнял счет на 87-й минуте благодаря голу Сесара Монтеса после ошибки вратаря гостей Давида Волка, на выходе врезавшегося в своего партнера по команде Андреса Аларкона.
– Отдали игру. Все складывалось в нашу пользу. Забили, были моменты, которые не реализовали. Во втором тайме были разрывы. Эти компоненты недоработали.
– Кто виноват в пропущенном голе?
– Никого не считаю виноватым. Проигрывает команда, – сказал Евсеев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Такая, двоякая игра) сначала отскок Локомотива, а в конце могли выиграть, моменты хорошие были. Так что Евсееву надо радоваться что очко увезли.
Да по своей глупости пропустили,с Балтикой тоже самое. У такого Локомотива можно было выиграть
