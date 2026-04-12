У «Зенита» в старте вдвое больше россиян, чем у «Краснодара» – 4 против 2

«Зенит» и «Краснодар» опубликовали составы на матч 24-го тура Мир РПЛ.

С первых минут за петербуржцев сыграет больше россиян, чем за «быков». У «Зенита» в старте выйдут Денис Адамов, Игорь Дивеев, Максим Глушенков и Александр Соболев, у «Краснодара» – Станислав Агкацев и Никита Кривцов.

Состав «Зенита:

– вратарь : Денис Адамов;

– защитники : Дуглас Сантос, Нино Мота, Игорь Дивеев, Ванья Дркушич;

– полузащитники : Вендел, Вильмар Барриос, Джон Джон, Максим Глушенков, Луис Энрике;

– нападающий : Александр Соболев.

Команда «Краснодара»:

– вратарь : Станислав Агкацев;

– защитники : Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Лукас Оласа, Диего Энрике Коста;

– полузащитники : Дуглас Аугусто, Никита Кривцов, Жоау Батчи, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян;

– нападающий : Джон Кордоба.

