У «Зенита» в старте вдвое больше россиян, чем у «Краснодара» – 4 против 2
«Зенит» и «Краснодар» опубликовали составы на матч 24-го тура Мир РПЛ.
С первых минут за петербуржцев сыграет больше россиян, чем за «быков». У «Зенита» в старте выйдут Денис Адамов, Игорь Дивеев, Максим Глушенков и Александр Соболев, у «Краснодара» – Станислав Агкацев и Никита Кривцов.
Состав «Зенита:
– вратарь: Денис Адамов;
– защитники: Дуглас Сантос, Нино Мота, Игорь Дивеев, Ванья Дркушич;
– полузащитники: Вендел, Вильмар Барриос, Джон Джон, Максим Глушенков, Луис Энрике;
– нападающий: Александр Соболев.
Команда «Краснодара»:
– вратарь: Станислав Агкацев;
– защитники: Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Лукас Оласа, Диего Энрике Коста;
– полузащитники: Дуглас Аугусто, Никита Кривцов, Жоау Батчи, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян;
– нападающий: Джон Кордоба.
У самой народной всероссиянской команды россиян по пальцам одной руки пересчитать :)
А у «Зенита» Рио-де-Жанейро — бразильцев по пальцам одной руки
Кривцов, если что, воспитанник дзержинского "Салюта".
Я бы ещё выделил что на поле 4 воспитанника Краснодара и НОЛЬ воспитанников Питера
Кривцов воспитанником не является, он воспитанник дзержинского "Салюта".
Но да, с Кривцовым ошибся, помню что за второй Краснодар играл, но оказывается всего несколько матчей и уже совершеннолетним.
но это уже вина точно не ФК Краснодар
Кстати, разве Сперцян не россиянин, даже если он выбрал играть за Армению?
В первом круге он судил, в матче со Спартаком Карась бросил Зениту спасательный круг, за ошибку наказан не был
И снова на важном матче Зенита
Совпадение?