У «Зенита» в старте вдвое больше россиян, чем у «Краснодара» – 4 против 2

«Зенит» и «Краснодар» опубликовали составы на матч 24-го тура Мир РПЛ.

С первых минут за петербуржцев сыграет больше россиян, чем за «быков». У «Зенита» в старте выйдут Денис Адамов, Игорь Дивеев, Максим Глушенков и Александр Соболев, у «Краснодара» – Станислав Агкацев и Никита Кривцов.

Состав «Зенита:

вратарь: Денис Адамов;

защитники: Дуглас Сантос, Нино Мота, Игорь Дивеев, Ванья Дркушич;

полузащитники: Вендел, Вильмар Барриос, Джон Джон, Максим Глушенков, Луис Энрике;

нападающий: Александр Соболев.

Команда «Краснодара»:

вратарь: Станислав Агкацев;

защитники: Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Лукас Оласа, Диего Энрике Коста;

полузащитники: Дуглас Аугусто, Никита Кривцов, Жоау Батчи, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян;

нападающий: Джон Кордоба.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
93 комментария
Когда пришел в Магнит, а там один параллельный импорт
Ответ Алексей Мишин
Когда пришел в Магнит, а там один параллельный импорт
И где соблюдение закона о российской полке?!
Ответ Алексей Мишин
Когда пришел в Магнит, а там один параллельный импорт
При чём тут Магнит ВТБшный?
Дожили!
У самой народной всероссиянской команды россиян по пальцам одной руки пересчитать :)
А у «Зенита» Рио-де-Жанейро — бразильцев по пальцам одной руки
Ответ andrew.p
Дожили! У самой народной всероссиянской команды россиян по пальцам одной руки пересчитать :) А у «Зенита» Рио-де-Жанейро — бразильцев по пальцам одной руки
То ли дело Спартак с пятью россиянами, да?
Ответ Black Phoenix
То ли дело Спартак с пятью россиянами, да?
ну хоть так, а не псевдороссияне алип и раньше сантос
Но у одних воспитанники, а у других сборная Бразилии. Главное не перепутать.
Ответ Игорь Новиков
Но у одних воспитанники, а у других сборная Бразилии. Главное не перепутать.
И одним подсуживают, а другие лидеры со Спартаком, в ошибках судей в их пользу
Ответ Игорь Новиков
Но у одних воспитанники, а у других сборная Бразилии. Главное не перепутать.
какие воспитанники у Краснодара? У них в составе только два воспитанника: Спецрян и Агкацев, а россиян-воспитанников вообще один Агкацев.
Кривцов, если что, воспитанник дзержинского "Салюта".
Смешной заголовок)
Я бы ещё выделил что на поле 4 воспитанника Краснодара и НОЛЬ воспитанников Питера
Ответ Roman Vleskov
Смешной заголовок) Я бы ещё выделил что на поле 4 воспитанника Краснодара и НОЛЬ воспитанников Питера
только 3 воспитанника: Агкацев, Спецрян, Адамов.
Кривцов воспитанником не является, он воспитанник дзержинского "Салюта".
Ответ rost-dohodov
только 3 воспитанника: Агкацев, Спецрян, Адамов. Кривцов воспитанником не является, он воспитанник дзержинского "Салюта".
Подредактировал свой ответ?) Ай ай ай)))
Но да, с Кривцовым ошибся, помню что за второй Краснодар играл, но оказывается всего несколько матчей и уже совершеннолетним.
Ха-ха-ха Галицкий где твой Краснодар с 11 Россиянами на поле
Ответ сергей петров
Ха-ха-ха Галицкий где твой Краснодар с 11 Россиянами на поле
Побоялись Пальцева в старт ставить после неудаления с Динамо
Ответ сергей петров
Ха-ха-ха Галицкий где твой Краснодар с 11 Россиянами на поле
Комментарий скрыт
откуда в Краснодаре россияне, они бы ещё в армянском Сочи русских искали 😁
Ответ Streetbor
откуда в Краснодаре россияне, они бы ещё в армянском Сочи русских искали 😁
Скоро будет: "откуда русские в России",,
но это уже вина точно не ФК Краснодар
Ну, у ЦСКА сегодня было 8 россиян, а у Локомотива 9 в старт составах. А толку?
Кстати, разве Сперцян не россиянин, даже если он выбрал играть за Армению?
Ответ Олег Жуков
Ну, у ЦСКА сегодня было 8 россиян, а у Локомотива 9 в старт составах. А толку? Кстати, разве Сперцян не россиянин, даже если он выбрал играть за Армению?
У Сперцяна двойное гражданство. На армянском говорит, но писать не умеет. Его мама вообще из казахстанских немцев. Второе гражданство, армянское, как сейчас говорят - спортивное.
Ответ lus
У Сперцяна двойное гражданство. На армянском говорит, но писать не умеет. Его мама вообще из казахстанских немцев. Второе гражданство, армянское, как сейчас говорят - спортивное.
правильно, значит и он россиянин, почему его не учли?
Дожили, скоро русских не только в еврокубках, но и в чемпионате России не увидим
а все ноют что про бразильскую сборную Зенита, и типа своих воспитанников Краснодара
У Зенита снова есть Карась
В первом круге он судил, в матче со Спартаком Карась бросил Зениту спасательный круг, за ошибку наказан не был
И снова на важном матче Зенита
Совпадение?
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
7 минут назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
