Мостового не позвали на встречу ветеранов «Спартака» с Карседо: «Наверное, молодой еще! Карседо и так знает, кто такой Мостовой, если нужен будет совет – я его дам»

Мостовой о встрече ветеранов «Спартака» с Карседо: меня не приглашали.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что его не звали на встречу ветеранов клуба с нынешним главным тренером Хуаном Карлосом Карседо.

«Слышал про встречу, но меня не приглашали. Наверное, пока молодой еще! (Смеется.) Но Карседо и так знает, кто такой Мостовой.

Если позовут, пообщаемся, попьем кофе. В случае если ему нужен будет совет – я его дам», – сказал Мостовой.