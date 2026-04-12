  • Мостового не позвали на встречу ветеранов «Спартака» с Карседо: «Наверное, молодой еще! Карседо и так знает, кто такой Мостовой, если нужен будет совет – я его дам»
21

Мостовой о встрече ветеранов «Спартака» с Карседо: меня не приглашали.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что его не звали на встречу ветеранов клуба с нынешним главным тренером Хуаном Карлосом Карседо. 

«Слышал про встречу, но меня не приглашали. Наверное, пока молодой еще! (Смеется.) Но Карседо и так знает, кто такой Мостовой.

Если позовут, пообщаемся, попьем кофе. В случае если ему нужен будет совет – я его дам», – сказал Мостовой. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
А с чего его звать? Тогда и Валеру с таким же успехом можно приглашать, как и Шалимова. Тут более пожилых хватает.
да и за Спартак он далеко не полжизни играл...
Три с половиной года и ветеран?
не позвали потому что наверное в Виго был. тренеру Сельты давал советы
настоящий мостовой попросил бы всех ветераном и Карседо к нему приехать на аудиенцию..
Карседо просто испугался приглашать Самого Царя. Просил передать, что бьет челом и смиренно ждет от него аудиенции
Мостовой как брошенка рсп- все время недоволен 😁
Тут только если сам царь всех позовет, никак иначе
Напомнило старый анекдот: Встречаются ветераны пессимист и оптимист. Пессимист: даже на встречу не позвали.
Оптимист: помнят,суки
Совет Мостового: в атаке пошире, блеать, остолопы кривоногие, ну сюка, а в защите компактнее давайте и штрафную перекрывайте автобусом, ну вы чё, базы не знаете что-ли?
Он говорил недавно,что никогда не ругается матом.
Саша, ты и совет ветеранов не входишь.
Рекомендуем
Главные новости
У Жерсона 0+0 в 12 матчах за «Крузейро» в лиге Бразилии и Кубке Либертадорес в сезоне. «Зенит» продал хавбека за 27+3 млн евро
7 минут назад
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем