Мостового не позвали на встречу ветеранов «Спартака» с Карседо: «Наверное, молодой еще! Карседо и так знает, кто такой Мостовой, если нужен будет совет – я его дам»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что его не звали на встречу ветеранов клуба с нынешним главным тренером Хуаном Карлосом Карседо.
«Слышал про встречу, но меня не приглашали. Наверное, пока молодой еще! (Смеется.) Но Карседо и так знает, кто такой Мостовой.
Если позовут, пообщаемся, попьем кофе. В случае если ему нужен будет совет – я его дам», – сказал Мостовой.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5854 голоса
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Оптимист: помнят,суки