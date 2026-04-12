Клопп о Салахе: «Никогда не видел никого похожего на Мо – каждый раз он возвращался из отпуска с новым навыком, он не остановится. С лучшими игроками не всегда легко, и это нормально»

Клопп о Салахе: никогда не видел никого подобного ему.

Бывший главный тренер «Ливерпуля » Юрген Клопп назвал Мохамеда Салаха уникальным футболистом.

«Возможно, другие люди говорили это раньше, когда считали голы Иана [Раша] или кого-то вроде него, но я не думаю, что что-то подобное [карьере Салаха] повторится.

Сочетание всего, на что он способен, яркой личности и страсти – я никогда не видел кого-либо похожего на него. Если бы вы увидели Мо на тренировке, вы бы подумали, что он очень талантлив, левая нога, скорость – вау, это здорово. И он начал забивать, потому что был недоволен своей реализацией в Риме, поэтому тренировался на заднем дворе. Я уверен, что многие ставили ворота в саду и пытались совершенствоваться. Могу представить, что он занимался этим по семь часов в день. Каждое лето он возвращался из отпуска с новым навыком, с новой идеей.

Вспомните прошлый сезон, когда мы стали чемпионами – сколько голов он забил, как он это делал. Он всегда приходил с чем-то новым, он никогда не останавливался и не остановится. Ему 33 года, и у него наверняка есть еще пять-шесть лет. Посмотрим, чего он добьется.

С лучшими игроками не всегда легко иметь дело, и это нормально. Работа тренера заключается не в том, чтобы все улыбались – вы должны придумать, как вывести игроков на новый уровень, и иногда для этого они должны разозлиться. «О, ты злишься? Хорошо. Показывай это там [на поле], а не здесь». Есть множество мелочей – обнимаете вы его или даете пинка, он всегда здорово реагирует.

Мне действительно любопытно, и я с нетерпением жду его финальных игр. Он знает, что этот замечательный период почти закончился, давайте насладимся им – мы знаем, что Мо получает удовольствие от футбола только когда забивает», – сказал Клопп в подкасте Питера Крауча .