Челестини о ЦСКА: «Вы не знаете, что с нами было. Речь идет не о чемпионстве, а о спокойствии. Нужно сконцентрироваться на футболе»
Фабио Челестини дал понять, что на титул ЦСКА уже не претендует.
– Алвес не играет. Почему?
– Алвес до октября был одним из лучших игроков. Но это было 6 месяцев назад. Дело не в том, что он не готов. Но есть другие игроки, которые дают больше. Помните, как Алвес сыграл с «Динамо»? Сейчас я предпочитаю других игроков, это мои решения.
– Руис не выходит на поле из‑за пункта в контракте?
– Это мое решение.
– Победа над «Крыльями Советов» повлияла на сегодняшний матч?
– Нет. Я разочарован, вижу, как ребята тренируются. Вы ведь не знаете, что с нами было. А я знаю, а потому принимаю это.
– Команда практически потеряла шансы на чемпионство. Увидим ли мы раскрепощенную игру команды в РПЛ?
– В этих трех матчах у нас был стресс, учитывая то, что было с нами. Речь идет не о чемпионстве, а о спокойствии. Нам нужно сконцентрироваться на футболе, а не на других вещах. Я надеюсь, что мы выиграем следующий матч, – сказал главный тренер ЦСКА.
Кисляк летом явно лыжи навострил, не удивлюсь если уже все договорено с кем-то, настолько начал себя беречь.
Баринов только первым теперь к судье бежит по всем вопросам. Как же, лидер команды, ё…) больше никакого толку.
Мусаев, слов нет, но это уже привычно.
Загубил, фактически, единственный голевой момент во втором тайме, по мячу попасть не может
и судя по тому что ты в команде наворотил... сдаётся мне что твоя жена задержится в ЦСКА возможно даже дольше чем ты