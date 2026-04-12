Челестини о ЦСКА: «Вы не знаете, что с нами было. Речь идет не о чемпионстве, а о спокойствии. Нужно сконцентрироваться на футболе»

Челестини о ЦСКА: речь не о чемпионстве, а о спокойствии.

Фабио Челестини дал понять, что на титул ЦСКА уже не претендует.

– Алвес не играет. Почему?

– Алвес до октября был одним из лучших игроков. Но это было 6 месяцев назад. Дело не в том, что он не готов. Но есть другие игроки, которые дают больше. Помните, как Алвес сыграл с «Динамо»? Сейчас я предпочитаю других игроков, это мои решения.

– Руис не выходит на поле из‑за пункта в контракте?

– Это мое решение.

– Победа над «Крыльями Советов» повлияла на сегодняшний матч?

– Нет. Я разочарован, вижу, как ребята тренируются. Вы ведь не знаете, что с нами было. А я знаю, а потому принимаю это.

– Команда практически потеряла шансы на чемпионство. Увидим ли мы раскрепощенную игру команды в РПЛ?

– В этих трех матчах у нас был стресс, учитывая то, что было с нами. Речь идет не о чемпионстве, а о спокойствии. Нам нужно сконцентрироваться на футболе, а не на других вещах. Я надеюсь, что мы выиграем следующий матч, – сказал главный тренер ЦСКА .