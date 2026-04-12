  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Челестини о ЦСКА: «Вы не знаете, что с нами было. Речь идет не о чемпионстве, а о спокойствии. Нужно сконцентрироваться на футболе»
46

Фабио Челестини дал понять, что на титул ЦСКА уже не претендует.

Алвес не играет. Почему?

– Алвес до октября был одним из лучших игроков. Но это было 6 месяцев назад. Дело не в том, что он не готов. Но есть другие игроки, которые дают больше. Помните, как Алвес сыграл с «Динамо»? Сейчас я предпочитаю других игроков, это мои решения.

Руис не выходит на поле из‑за пункта в контракте?

– Это мое решение.

– Победа над «Крыльями Советов» повлияла на сегодняшний матч?

– Нет. Я разочарован, вижу, как ребята тренируются. Вы ведь не знаете, что с нами было. А я знаю, а потому принимаю это.

– Команда практически потеряла шансы на чемпионство. Увидим ли мы раскрепощенную игру команды в РПЛ?

– В этих трех матчах у нас был стресс, учитывая то, что было с нами. Речь идет не о чемпионстве, а о спокойствии. Нам нужно сконцентрироваться на футболе, а не на других вещах. Я надеюсь, что мы выиграем следующий матч, – сказал главный тренер ЦСКА.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5850 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoДаниэль Руис
logoМатч ТВ
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoМатеус Алвес
logoСочи
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Твои личные обиды не позволяют Мойзеса и Алвеса выпускать на поле , зато Баринов деревянный играет .
Ну да, Алвес вышел и тоже мяч терял, но и создавал! Тот же Баринов вообще бесполезен
Ответ Кирилл Эсаулов
Или Воронова выпустить спасать матч, но оставить Поповича на лавке, который особенно хорошо показал себя против «автобусов». 35 касаний за 70 минут у Баринова… а что он делал в матче …
Похоже, игроки сливают тренера.
Ответ trashbox
Комментарий скрыт
Ответ trashbox
Очень надеюсь
На все ответ это мое решение, то бишь самодурство, у тренера есть любимчики и те кто в опале вот и все, состав выбирается не исключительно по футбольным причинам. Будущего с Фабио похоже нет, он потерял раздевалку
"Вы ведь не знаете, что с нами было... " - интересно, о чем он говорит.
Ответ Александр Лахно
Ребята, не стоит вскрывать эту тему...
Внутри команды явно непорядок, а Фабио, мне кажется, реально поплыл. Его желание непременно доказать, кто в доме хозяин, ничего, кроме, вреда не приносит. После зимней паузы команда оказалась явно не готовой. Все трансферы, о которых так много говорили, оказались провальными. Что делает на поле Баринов и почему он постоянно в основе совершенно непонятно. Козлов сегодня был просто ужасен, как и Гонду. Положа руку на сердце, счёт после первого тайма вполне мог быть 0:3. А вот у ЦСКА таких моментов, как у Сочи в начале игры я вообще припомнить не могу. Про обмен Дивеева, вообще промолчу. Кому в голову могла прийти такая бредовая идея??? В общем, одни вопросы и вопросы эти к главному тренеру.
Вопрос к швейцарцу, он не знает, что Данилов это бывший профильный нападающий? Почему в конце не послать его вперед и вешать, вешать, вешать? Зачем Воронов, которому пространство нужно? Глебова надо было убирать уже в начале второго тайма, ему бежать некуда, удара нет, зачем он нужен???
Кисляк летом явно лыжи навострил, не удивлюсь если уже все договорено с кем-то, настолько начал себя беречь.
Баринов только первым теперь к судье бежит по всем вопросам. Как же, лидер команды, ё…) больше никакого толку.
Мусаев, слов нет, но это уже привычно.
Загубил, фактически, единственный голевой момент во втором тайме, по мячу попасть не может
Фабио, за спокойствием это тебе в Швейцарию...
и судя по тому что ты в команде наворотил... сдаётся мне что твоя жена задержится в ЦСКА возможно даже дольше чем ты
Ситуация с Мойзесом никак не урегулирована, это очевидно и однозначно! Ясно, что клуб не встал сразу же на сторону главного тренера, исходя, видимо, из того, что Мойзес - один из лучших игроков на данный момент, и всё-таки, как-никак является активом клуба, а это миллионы. Но! Такая позиция клуба ведет к созданию бомбы замедленного действия! Игроки что должны думать?! Атмосфера в команде испорчена напрочь, что видно даже со стороны! Так что тут не до результатов уже, к тому же проиграть "Сочи" - ... ((
Интересно. что за стресс и от чего? Может тренерский штаб до стресса довел команду?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
