Угальде не забивает в РПЛ с октября – 10 матчей подряд

Угальде не забивает в РПЛ 10 матчей подряд.

Форвард «Спартака » Манфред Угальде продлил до 10 матчей серию без голов в Мир РПЛ.

Сегодня костариканец не смог забить «Ростову » в матче 24-го тура (1:1), находясь на поле до 81-й минуты.

Безголевая серия Угальде длится с 25 октября – тогда он забил «Оренбургу» (1:0).

Всего в текущем сезоне РПЛ у Угальде 4 гола в 22 матчах.