Угальде не забивает в РПЛ с октября – 10 матчей подряд

Угальде не забивает в РПЛ 10 матчей подряд.

Форвард «Спартака» Манфред Угальде продлил до 10 матчей серию без голов в Мир РПЛ.

Сегодня костариканец не смог забить «Ростову» в матче 24-го тура (1:1), находясь на поле до 81-й минуты. 

Безголевая серия Угальде длится с 25 октября – тогда он забил «Оренбургу» (1:0).

Всего в текущем сезоне РПЛ у Угальде 4 гола в 22 матчах. Статистику нападающего можно найти здесь.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5850 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Человек в игре с Локомотив дважды не попал в пустые ворота. Не забил пенальти в кубке. В каждом матче имеет моменты, но порет их нещадно. Надо расставаться.
Ответ Кузбасс
Видать разговоры о переходе его сильно расслабили, мысли у него не о Спартаке...
Ответ Кузбасс
Все-таки продадите в ПСЖ?
Понимаю, почему Карседо с зенитом без нападающих играл. Очень сильно надеюсь, что пару форвардов летом удастся куда-нибудь спихнуть
Ответ Three Days Grace
Если у форварда в штрафной нет мяча, то тут даже Кейн будет 0 забивать.
По факту, на удар он сегодня вышел только полтора раза.
Ответ bevooch
Ему выкатили буквально на рандеву с кипером, а он как обычно ужасно принял мяч и уже тянувшись к нему пытался покатить мимо.
Как будто вопрос в психологии- сегодня момент идеальный запорол , как и в каждой игре сейчас. Что-то похожее было когда Угальде только приехал . Но можно ли клубу рассчитывать на Угальде как на основного , учитывая такую тонкую душевную организацию, большой вопрос
Ответ ART DK
Нет основных нападающих в команде. Коли на матчи выходят без нападающих.
По факту когда стал первым бомбардиром норм но клубу это не помогло никак , сейчас 2 напа один за 20 другой за 14 и никто пользы не приносит
А я, дурак, надеялся, что его в этом туре прорвет. Ан шиш, косанул))
Просто мешок. Уже некая тоска по мелкадзе есть. Чем конкретно он хуже угальды этого сезона? Угальда сейчас - вредитель.
Красавчик) У него на моей памяти уже 3 серия такая, просто очень стабильный футболист) Что он, что Соболев)
Ответ Алексей Федоров
Мешок
полегче, мешок на воротах!
Ответ ДаняЖигулёвск
Да. Один мешок на одной половине поля , другой мешок на другой половине
Никто не замечал, что он в принципе не наносит акцентированные удары по воротам? Всегда какие-то подсечки и тычки!
Тоже можно вручать картинку в рамке.
