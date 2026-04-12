Угальде не забивает в РПЛ с октября – 10 матчей подряд
Форвард «Спартака» Манфред Угальде продлил до 10 матчей серию без голов в Мир РПЛ.
Сегодня костариканец не смог забить «Ростову» в матче 24-го тура (1:1), находясь на поле до 81-й минуты.
Безголевая серия Угальде длится с 25 октября – тогда он забил «Оренбургу» (1:0).
Всего в текущем сезоне РПЛ у Угальде 4 гола в 22 матчах. Статистику нападающего можно найти здесь.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5850 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
По факту, на удар он сегодня вышел только полтора раза.