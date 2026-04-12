10

«Спартак» не проигрывает пять матчей – 4 победы и ничья

«Спартак» продлил серию без поражений до пяти матчей.

Команда Хуана Карседо сегодня разделила очки с «Ростовом» в 24-м туре Мир РПЛ – 1:1.

Начиная с 18 марта красно-белые обыграли «Динамо» (1:0), «Оренбург» (2:0) и «Локомотив» (2:1), а также по пенальти выбили из FONBET Кубка России «Зенит».

19 апреля «Спартак» встретится с «Ахматом», 23-го – с «Краснодаром».

Кто выиграет Лигу чемпионов?5850 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс
пенку придумал воронежский крот.Когда объявили судью и вар , сразу мысль, что что то придумают.Там просто касание,ни удара,ни какого продавливания.а ростовские падали при любом стыке и орали, как резаные, даже в по ТВ было слышно.Но конечно это не оправдание.надо было забивать больше, что бы кроты не смогли что-то сделать.Вперед Спартак.
Ответ Spartak 1970g.
пенку придумал воронежский крот.Когда объявили судью и вар , сразу мысль, что что то придумают.Там просто касание,ни удара,ни какого продавливания.а ростовские падали при любом стыке и орали, как резаные, даже в по ТВ было слышно.Но конечно это не оправдание.надо было забивать больше, что бы кроты не смогли что-то сделать.Вперед Спартак.
Только самые отмороженные могут отрицать легитимность этого пенальти.
Невзрачная игра,да и навал под конец импотентный....
Салари и Барко сбавили, вот и результат.
