«Спартак» не проигрывает пять матчей – 4 победы и ничья

«Спартак» продлил серию без поражений до пяти матчей.

Команда Хуана Карседо сегодня разделила очки с «Ростовом » в 24-м туре Мир РПЛ – 1:1.

Начиная с 18 марта красно-белые обыграли «Динамо» (1:0), «Оренбург» (2:0) и «Локомотив» (2:1), а также по пенальти выбили из FONBET Кубка России «Зенит».

19 апреля «Спартак » встретится с «Ахматом», 23-го – с «Краснодаром».